Akaryakıta beklenen indirim geldi, ama beraberinde zamla geldi. Gece yarısı değişen fiyatlarda benzine 1 TL 38 kuruş motorine ise 1 TL 81 kuruş indirim tabelalarda yerini almıştı. Hürmüz Boğazı'ndaki sakin süreç sonrası gelen bu indirim sonrasında boğazın İran tarafından tamamen kapatılmasıyla bir zam haberi geldi.

Sektör kaynaklarına göre eşel mobil sistemi ile benzine 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam yapılması söz konusu.

Şehir Yakıt Mevcut fiyat Yeni fiyat İstanbul Avrupa Benzin 62,92 TL 63,39 TL İstanbul Avrupa Motorin 65,27 TL 66,25 TL İstanbul Anadolu Benzin 62,78 TL 63,25 TL İstanbul Anadolu Motorin 65,13 TL 66,11 TL Ankara Benzin 63,89 TL 64,36 TL Ankara Motorin 66,39 TL 67,37 TL İzmir Benzin 64,17 TL 64,64 TL İzmir Motorin 66,66 TL 67,64 TL

Dün öğleden sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmasıyla petrol fiyatları 100 dolara kadar çıkmıştı. Bugün ise petrol fiyatları 97 dolar seviyesinde seyrediyor.

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,92 TL Motorin 65,27 TL LPG 31,99 TL

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,78 TL Motorin 65,13 TL LPG 31,39 TL

2 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,89 TL Motorin 66,39 TL LPG 31,97 TL

2 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,17 TL Motorin 66,66 TL LPG 31,79 TL

2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.639,35 TL

Gram altın satış: 6.640,23 TL

2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,02 TL

Gram gümüş satış: 111,14 TL

2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9127 TL

Dolar satış: 45,9459 TL

Euro alış: 53,4726 TL

Euro satış: 53,5145 TL

Sterlin alış: 61,5127 TL

Sterlin satış: 61,8210 TL

