İndirimin mürekkebi kurumadan zam kapıda: Hürmüz krizi pompalara yansıdı
Gece yarısı benzine 1,38 TL motorine 1,81 TL indirim gelir gelmez, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının faturası kapıya dayandı. Sektör kaynakları eşel mobil sistemiyle benzine 47, motorine 98 kuruş zam geleceğini duyurdu.
Akaryakıta beklenen indirim geldi, ama beraberinde zamla geldi. Gece yarısı değişen fiyatlarda benzine 1 TL 38 kuruş motorine ise 1 TL 81 kuruş indirim tabelalarda yerini almıştı. Hürmüz Boğazı'ndaki sakin süreç sonrası gelen bu indirim sonrasında boğazın İran tarafından tamamen kapatılmasıyla bir zam haberi geldi.
Sektör kaynaklarına göre eşel mobil sistemi ile benzine 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam yapılması söz konusu.
|Şehir
|Yakıt
|Mevcut fiyat
|Yeni fiyat
|İstanbul Avrupa
|Benzin
|62,92 TL
|63,39 TL
|İstanbul Avrupa
|Motorin
|65,27 TL
|66,25 TL
|İstanbul Anadolu
|Benzin
|62,78 TL
|63,25 TL
|İstanbul Anadolu
|Motorin
|65,13 TL
|66,11 TL
|Ankara
|Benzin
|63,89 TL
|64,36 TL
|Ankara
|Motorin
|66,39 TL
|67,37 TL
|İzmir
|Benzin
|64,17 TL
|64,64 TL
|İzmir
|Motorin
|66,66 TL
|67,64 TL
Dün öğleden sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmasıyla petrol fiyatları 100 dolara kadar çıkmıştı. Bugün ise petrol fiyatları 97 dolar seviyesinde seyrediyor.
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,92 TL
|Motorin
|65,27 TL
|LPG
|31,99 TL
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,78 TL
|Motorin
|65,13 TL
|LPG
|31,39 TL
2 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,89 TL
|Motorin
|66,39 TL
|LPG
|31,97 TL
2 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,17 TL
|Motorin
|66,66 TL
|LPG
|31,79 TL
