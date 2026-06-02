Bir o yana bir bu yana çekildi: Gümüş sınırda seyretti
Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dün 75 dolar sınırının altına gerileyen ons gümüş, Trump'ın barış açıklamalarının ardından toparlandı. İki haftadır 70-80 dolar bandında seyreden gümüş fiyatlarında bugün gram 111 TL, ons 75 dolardan işlem görüyor.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmasıyla dün öğleden sonra gümüş fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Gram gümüş 110 TL sınırının altın, ons gümüş ise 75 dolar sınırının altına kadar gerilemişti.
ABD başkanı Trump'ın "barış haftaya gelebilir" açıklamasından sonra ise gümüşte hafif yükseliş başladı. Gram gümüş 110 TL'nin, ons gümüş de 75 doların üzerinde izlemeye başladı.
Ons gümüş 13 Mayıs'ta neredeyse 90 doları gördüğü yükselişten beri 70-80 dolar aralığında izlemeye devam ediyor. Küresel gelişmelere göre fiyatlarda dalgalanmalar yaşansa da iki haftadır büyük bir yükseliş olmadı.
2 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|111,02 TL
|111,14 TL
|%-0,38
|07:05
|Ons gümüş
|75,36 $
|75,43 $
|%-0,50
|07:05
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|1 Haziran 2026
|2 Haziran 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|110,16 TL
|111,14 TL
|+0,98 TL
|Ons gümüş (satış)
|74,60 $
|75,43 $
|+0,83 $
2 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 111,02 TL
Gram gümüş satış: 111,14 TL
2 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 75,36 $
Ons gümüş satış: 75,43 $
2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.639,35 TL
Gram altın satış: 6.640,23 TL
2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9157 TL
Dolar satış: 45,9427 TL
Euro alış: 53,4449 TL
Euro satış: 53,5302 TL
Sterlin alış: 61,5058 TL
Sterlin satış: 61,8141 TL
2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
2 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
2 Haziran 2026 BIST 100 verileri
2 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
2 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum