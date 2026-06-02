Bir o yana bir bu yana çekildi: Gümüş sınırda seyretti

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dün 75 dolar sınırının altına gerileyen ons gümüş, Trump'ın barış açıklamalarının ardından toparlandı. İki haftadır 70-80 dolar bandında seyreden gümüş fiyatlarında bugün gram 111 TL, ons 75 dolardan işlem görüyor.

Son Güncelleme:

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmasıyla dün öğleden sonra gümüş fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Gram gümüş 110 TL sınırının altın, ons gümüş ise 75 dolar sınırının altına kadar gerilemişti.

ABD başkanı Trump'ın "barış haftaya gelebilir" açıklamasından sonra ise gümüşte hafif yükseliş başladı. Gram gümüş 110 TL'nin, ons gümüş de 75 doların üzerinde izlemeye başladı.

Ons gümüş 13 Mayıs'ta neredeyse 90 doları gördüğü yükselişten beri 70-80 dolar aralığında izlemeye devam ediyor. Küresel gelişmelere göre fiyatlarda dalgalanmalar yaşansa da iki haftadır büyük bir yükseliş olmadı.

2 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş
Alış 112,97₺
Satış 113,01₺

2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 111,02 TL 111,14 TL %-0,38 07:05
Ons gümüş 75,36 $ 75,43 $ %-0,50 07:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 1 Haziran 2026 2 Haziran 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 110,16 TL 111,14 TL +0,98 TL
Ons gümüş (satış) 74,60 $ 75,43 $ +0,83 $

2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.639,35 TL

Gram altın satış: 6.640,23 TL

2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9157 TL

Dolar satış: 45,9427 TL

Euro alış: 53,4449 TL

Euro satış: 53,5302 TL

Sterlin alış: 61,5058 TL

Sterlin satış: 61,8141 TL

2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

2 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

