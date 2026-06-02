Halk TV Ekonomi Tüm dünyada dolar geriliyor, Türkiye'de kuruş kuruş yukarı gidiyor

Dünyada dolar gerilerken Türkiye'de 46 TL'nin altında tutulması için hamleler devam ediyor. Euro tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 53,51 TL'den, sterlin geçen hafta 62 TL'yi aşmışken bugün 61,82 TL'den işlem görüyor.

2 Haziran sabahı Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. ABD başkanı Trump'ın "barış düşündüğünüzden de erken gelebilir" açıklaması sonrası hareketlilik yaşanan piyasalarda dolar endeksi an itibarıyla gerilemeye başladı.

Tüm dünyada dolar aşağı yönlü hareket ederken, Türkiye'de dolar kuru dizginlenmeye devam ediyor. Kuruş kuruş artan dolar kuru, rezervlerin satılmasıyla 46 TL'nin altında tutulmaya devam ediyor.

Bayramın üçüncü günü tüm zamanların zirvesini gören euro dalgalanma sonrası yukarı yönlü hareketini sürdürüyor, 53,5145 TL'den işlem görüyor. Euro ile aynı kaderi paylaşan sterlin de Geçen hafta pazartesi 62 TL'yi gördükten sonra bugün 61,8210 TL'den işlem görüyor.

2 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar
Alış 45,93₺
Satış 45,94₺
Euro
Alış 53,48₺
Satış 53,51₺
Sterlin
Alış 61,87₺
Satış 61,90₺

2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,9127 45,9459 %0,10 07:28
Euro (EUR) 53,4726 53,5145 %0,15 07:28
Sterlin (GBP) 61,5127 61,8210 %9,59 07:28

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 1 Haziran 2026 2 Haziran 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 45,9017 TL 45,9459 TL +0,0442 TL
Euro (EUR) (satış) 53,3636 TL 53,5145 TL +0,1509 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,7339 TL 61,8210 TL +0,0871 TL

2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.639,35 TL

Gram altın satış: 6.640,23 TL

2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,02 TL

Gram gümüş satış: 111,14 TL

2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

2 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

