Altın fiyatları global gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Lübnan'a karşı devam eden İsrail saldırıları sonrası dün öğleden sonra İran ateşkes diyaloğunu kestiğini açıklamış, ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmıştı. Bu açıklama sonrasında altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

Bugün ise ABD başkanı Trump'ın savaş haftaya bile anlaşmaya varabilir açıklamaları ile altın fiyatlarındaki hareket yukarı döndü. Ek olarak Trump'ın, İsrail balkanı Netanyahu'yu azarlaması ve Lübnan ile ateşkes talep etmesi de piyasaları etkiledi.

2 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.639,35 TL 6.640,23 TL %0,32 06:59 Ons altın $ 4.497,37 $ 4.497,93 $ %0,29 06:50 Çeyrek altın TL 10.511,90 TL 10.754,07 TL %0,00 06:49 Yarım altın TL 20.958,10 TL 21.508,13 TL %0,00 06:49 Tam altın TL 43.130,00 TL 43.506,00 TL %0,36 06:36 Cumhuriyet altını TL 43.564,00 TL 44.236,00 TL %-2,08 06:49 Külçe altın ($/kg) 143.466,00 $ 143.487,00 $ %0,00 04:23

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 1 Haziran 2026 2 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.587,44 TL 6.640,23 TL +52,79 TL Ons altın (satış) 4.464,25 $ 4.497,93 $ +33,68 $

2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,04 TL

Gram gümüş satış: 111,14 TL

2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9157 TL

Dolar satış: 45,9427 TL

Euro alış: 53,4449 TL

Euro satış: 53,5302 TL

Sterlin alış: 61,5058 TL

Sterlin satış: 61,8141 TL

2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

2 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

