Hürmüz krizi, kripto piyasasını da yerle bir etti. Son 24 saate Bitcoin yüzde 3,98 oranında değer kaybederek 70 bin dolara kadar geriledi. Ethereum da 2 bin dolar altındaki seyrini sürdürüyor. Mayıs ortasında başlayan düşüş trendi hız kesmeden devam ediyor.

2 HAZİRAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Toplam piyasa değeri: 2,41 trilyon $

24s toplam hacim: 114,4 milyar $

2 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $70.223,78 %-3,98 $70.081,99 $73.104,26 46,55 milyar $ Ethereum (ETH) $1.978,94 %-0,41 $1.956,15 $2.005,82 18,99 milyar $

2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Humanity (H) 0,7987 $ +%23,32 Worldcoin (WLD) 0,4597 $ +%19,58 MemeCore (M) 3,33 $ +%14,33 siren (SIREN) 0,5748 $ +%12,49 NEAR Protocol (NEAR) 2,57 $ +%11,61

2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Stellar (XLM) 0,2300 $ -%11,88 Venice Token (VVV) 17,81 $ -%9,37 币安人生 (币安人生) 0,6152 $ -%7,16 Terra Classic (LUNC) 0,00007753 $ -%6,67 Hedera (HBAR) 0,09017 $ -%5,69

2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.639,35 TL

Gram altın satış: 6.640,23 TL

2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,02 TL

Gram gümüş satış: 111,14 TL

2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9127 TL

Dolar satış: 45,9459 TL

Euro alış: 53,4726 TL

Euro satış: 53,5145 TL

Sterlin alış: 61,5127 TL

Sterlin satış: 61,8210 TL

2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ