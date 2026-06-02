Hürmüz krizi kriptoyu yerle bir etti
Hürmüz krizi kripto piyasasını da sarstı: Bitcoin yüzde 3,98 değer kaybıyla 70.223 dolara geriledi. Mayıs ortasından bu yana düşüş trendini kıramayan Ethereum ise 2 bin doların altında, 1.978 dolardan işlem görüyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hürmüz krizi, kripto piyasasını da yerle bir etti. Son 24 saate Bitcoin yüzde 3,98 oranında değer kaybederek 70 bin dolara kadar geriledi. Ethereum da 2 bin dolar altındaki seyrini sürdürüyor. Mayıs ortasında başlayan düşüş trendi hız kesmeden devam ediyor.
2 HAZİRAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Toplam piyasa değeri: 2,41 trilyon $
- 24s toplam hacim: 114,4 milyar $
2 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$70.223,78
|%-3,98
|$70.081,99
|$73.104,26
|46,55 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1.978,94
|%-0,41
|$1.956,15
|$2.005,82
|18,99 milyar $
2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Humanity (H)
|0,7987 $
|+%23,32
|Worldcoin (WLD)
|0,4597 $
|+%19,58
|MemeCore (M)
|3,33 $
|+%14,33
|siren (SIREN)
|0,5748 $
|+%12,49
|NEAR Protocol (NEAR)
|2,57 $
|+%11,61
2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Stellar (XLM)
|0,2300 $
|-%11,88
|Venice Token (VVV)
|17,81 $
|-%9,37
|币安人生 (币安人生)
|0,6152 $
|-%7,16
|Terra Classic (LUNC)
|0,00007753 $
|-%6,67
|Hedera (HBAR)
|0,09017 $
|-%5,69
2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.639,35 TL
Gram altın satış: 6.640,23 TL
2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 111,02 TL
Gram gümüş satış: 111,14 TL
2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9127 TL
Dolar satış: 45,9459 TL
Euro alış: 53,4726 TL
Euro satış: 53,5145 TL
Sterlin alış: 61,5127 TL
Sterlin satış: 61,8210 TL
2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi