Mayıs ayındaki çöküş sonrası Borsa İstanbul haziran ayının ilk işlem gününe yükselişle başlamıştı. Kapanışa doğru İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla Bist 100 endeksi tekrar düşüşe geçmişti. 13 bin 703.96 puandan kapanan endeks, son bir ayda yüzde 4,06 oranında değer kaybetti.

Borsa İstanbul bugüne de yükselişle başladı. Bist 100 endeksi yüzde 0,69 oranında 94,57 puan yükselerek açılışı 13 bin 798,53 puandan yaptı.

2 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 13.798,53 Değişim %0,69 (+94,57) Önceki kapanış 13.703,96 İşlem hacmi 91.553.489 TL Saat 09:55

2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % GMTAS 49,06 +10,00 KARTN 123,00 +8,85 AYES 37,98 +8,83 MEPET 24,08 +5,52 PAGYO 135,80 +4,62

2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % OZRDN 34,02 -4,44 GATEG 302,25 -4,05 SAMAT 7,30 -3,18 RALYH 218,90 -2,71 MMCAS 66,45 -2,28

2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) SASA 2,75 169.316.369,75 EKDMR 67,95 147.559.404,60 THYAO 294,50 97.948.049,50 KRDMB 114,50 87.999.891,00 SAHOL 91,80 78.932.026,80

2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.639,35 TL

Gram altın satış: 6.640,23 TL

2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 111,02 TL

Gram gümüş satış: 111,14 TL

2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9127 TL

Dolar satış: 45,9459 TL

Euro alış: 53,4726 TL

Euro satış: 53,5145 TL

Sterlin alış: 61,5127 TL

Sterlin satış: 61,8210 TL

2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

2 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

