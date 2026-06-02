Mayıs'ta çöken Bist 100 haziranda toparlanmaya çalışıyor
Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünkü kapanışı 13.703 puandan yapan BIST 100, bugüne yüzde 0,69 artışla 13.798 puandan başladı. Son bir ayda yüzde 4 değer kaybeden endeks için yükseliş trendinin sürdürülüp sürdürülemeyeceği merak konusu.
Mayıs ayındaki çöküş sonrası Borsa İstanbul haziran ayının ilk işlem gününe yükselişle başlamıştı. Kapanışa doğru İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla Bist 100 endeksi tekrar düşüşe geçmişti. 13 bin 703.96 puandan kapanan endeks, son bir ayda yüzde 4,06 oranında değer kaybetti.
Borsa İstanbul bugüne de yükselişle başladı. Bist 100 endeksi yüzde 0,69 oranında 94,57 puan yükselerek açılışı 13 bin 798,53 puandan yaptı.
2 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
2 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.798,53
|Değişim
|%0,69 (+94,57)
|Önceki kapanış
|13.703,96
|İşlem hacmi
|91.553.489 TL
|Saat
|09:55
2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|GMTAS
|49,06
|+10,00
|KARTN
|123,00
|+8,85
|AYES
|37,98
|+8,83
|MEPET
|24,08
|+5,52
|PAGYO
|135,80
|+4,62
2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|OZRDN
|34,02
|-4,44
|GATEG
|302,25
|-4,05
|SAMAT
|7,30
|-3,18
|RALYH
|218,90
|-2,71
|MMCAS
|66,45
|-2,28
2 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SASA
|2,75
|169.316.369,75
|EKDMR
|67,95
|147.559.404,60
|THYAO
|294,50
|97.948.049,50
|KRDMB
|114,50
|87.999.891,00
|SAHOL
|91,80
|78.932.026,80
2 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.639,35 TL
Gram altın satış: 6.640,23 TL
2 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 111,02 TL
Gram gümüş satış: 111,14 TL
2 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9127 TL
Dolar satış: 45,9459 TL
Euro alış: 53,4726 TL
Euro satış: 53,5145 TL
Sterlin alış: 61,5127 TL
Sterlin satış: 61,8210 TL
2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,92 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 65,27 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
2 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
