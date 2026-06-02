Son dakika | Akaryakıta zam haberi! Hem de indirimin geldiği gün

Uluslararası enerji piyasasında Brent petrol fiyatları aşağı yönlü hareket edince dün yurt içindeki akaryakıt tarifelerinde indirim gelmişti.

2 Haziran 2026 Salı günü saat 00.01 itibarıyla geçerli sayılmak üzere benzinin litre fiyatında 1,38 Türk Lirası (TL), motorinin litre fiyatında ise 1,81 TL net indirim yapıldı.

ÇİFTE ZAM

Ancak indirim henüz pompaya yansımışken zam haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek zam geleceğini duyurdu:

"Motorine 3,93 TL, benzine 1,88 TL zam göründü." Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutarlar şöyle: - Motorin 98 kuruş, - Benzin 47 kuruş."

EŞEL MOBİL DEVREDE

Aslında akaryakıtta devasa indirimler hesaplanırken aslan payı, vergi duvarına takıldı. Eşel Mobil Sistemi gerekçe gösterilerek yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlamaları nedeniyle motorinde 7,25 TL, benzinde ise 5,50 TL olarak gerçekleşen gerçek indirim oranları kuşa döndü.

Bu nedenle 2 Haziran Salı gece yarısından itibaren pompalara yansıyan indirim de sınırlı kaldı.