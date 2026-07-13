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Halk TV Ekonomi Cuma morali kısa sürdü: Borsa İstanbul'dan ilk tepki geldi

Cuma morali kısa sürdü: Borsa İstanbul'dan ilk tepki geldi

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftanın son işlem günündeki güçlü alımlarla moral bulsa da yeni haftaya jeopolitik gerilimlerin gölgesinde başladı. Orta Doğu'da artan askeri risklerin küresel iştahı kesmesiyle BIST 100 endeksi güne düşüşle girdi.

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Cuma morali kısa sürdü: Borsa İstanbul'dan ilk tepki geldi

Borsa İstanbul, çalkantılı ve sert satışların damga vurduğu geçtiğimiz haftanın son işlem gününü moralli kapatmıştı. Çarşamba ve Perşembe günleri üst üste yaşanan düşüşlerin ardından Cuma günü piyasaya gelen güçlü alımlarla BIST 100 endeksi günü yüzde 1,53 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Önceki kapanışa göre 215,75 puan birden artarak 14 bin 321,19 puana ulaşan endeks, bu sıçramayla birlikte haftalık bazdaki toplam kayıp oranını da yüzde 0,72'ye kadar geri çekmeyi başardı.

Hafta sonu kapanışının ardından Borsa İstanbul yeni haftaya küresel piyasalardan yansıyan satış baskısıyla adımladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair risklerin küresel risk iştahını bıçak gibi kesmesi, BIST 100 endeksini de vurdu.

Yeni haftanın ilk işlem gününde açılışta yüzde 0,39 oranında değer kaybeden endeks, önceki kapanışına kıyasla 55,68 puan gerileyerek güne 14 bin 265,51 puandan başladı.

13 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.139
Günlük değişim %-1.27
Gün içi düşük 14.118
Gün içi yüksek 14.266
Önceki kapanış 14.321
Saat 11:11

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
QNBFK 51,70 %10,00
GOLDA 13,46 %9,97
ISVEA 25,26 %9,92
KONTR 5,94 %9,59
TRILC 1,38 %9,52

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KGYO 6,76 %-9,02
SVGYO 12,73 %-8,15
SANEL 72,50 %-7,47
ORZAX 83,40 %-6,45
SEKUR 10,80 %-4,42

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
CWENE 38,00 307.425.054,00
ORZAX 83,40 176.144.136,00
SASA 2,48 111.275.162,16
ASELS 370,00 100.055.400,00
THYAO 338,00 83.147.324,00

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.193,64₺
Satış 6.200,99₺
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13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,83₺
Satış 88,85₺
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13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,00₺ 47,00₺ %0.06 11:11
Euro (EUR) 53,84₺ 53,85₺ %0.44 11:11
Sterlin (GBP) 63,10₺ 63,10₺ %0.16 11:11
Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!

13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19
Petrol uçtu! Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda mı?Petrol uçtu! Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda mı?

13 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.979$
Değişim %-1,91
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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