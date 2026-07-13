Cuma morali kısa sürdü: Borsa İstanbul'dan ilk tepki geldi

Borsa İstanbul, çalkantılı ve sert satışların damga vurduğu geçtiğimiz haftanın son işlem gününü moralli kapatmıştı. Çarşamba ve Perşembe günleri üst üste yaşanan düşüşlerin ardından Cuma günü piyasaya gelen güçlü alımlarla BIST 100 endeksi günü yüzde 1,53 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Önceki kapanışa göre 215,75 puan birden artarak 14 bin 321,19 puana ulaşan endeks, bu sıçramayla birlikte haftalık bazdaki toplam kayıp oranını da yüzde 0,72'ye kadar geri çekmeyi başardı.

Hafta sonu kapanışının ardından Borsa İstanbul yeni haftaya küresel piyasalardan yansıyan satış baskısıyla adımladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair risklerin küresel risk iştahını bıçak gibi kesmesi, BIST 100 endeksini de vurdu.

Yeni haftanın ilk işlem gününde açılışta yüzde 0,39 oranında değer kaybeden endeks, önceki kapanışına kıyasla 55,68 puan gerileyerek güne 14 bin 265,51 puandan başladı.

13 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim QNBFK 51,70 %10,00 GOLDA 13,46 %9,97 ISVEA 25,26 %9,92 KONTR 5,94 %9,59 TRILC 1,38 %9,52

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KGYO 6,76 %-9,02 SVGYO 12,73 %-8,15 SANEL 72,50 %-7,47 ORZAX 83,40 %-6,45 SEKUR 10,80 %-4,42

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) CWENE 38,00 307.425.054,00 ORZAX 83,40 176.144.136,00 SASA 2,48 111.275.162,16 ASELS 370,00 100.055.400,00 THYAO 338,00 83.147.324,00

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.90 Motorin 69.88 LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI