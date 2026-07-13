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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'daki boğaz krizi kriptoyu vurdu: Petrol fırlayınca yatırımcılar kaçtı!

Orta Doğu'daki boğaz krizi kriptoyu vurdu: Petrol fırlayınca yatırımcılar kaçtı!

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve fırlayan petrol fiyatları kripto piyasasını vurarak toplam değeri 2,25 trilyon dolara düşürdü. Yatırımcılar Bitcoin'de temkinli kalırken, bu hafta yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamaları bekliyor.

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Orta Doğu'daki boğaz krizi kriptoyu vurdu: Petrol fırlayınca yatırımcılar kaçtı!
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Orta Doğu’da Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki haberler ve petrol fiyatlarının %4 fırlaması, küresel piyasalarda büyük bir tedirginlik yarattı.

Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçış eğilimi nedeniyle kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık %1,69 gerileyerek 2,25 trilyon dolara düştü. B

itcoin ise bu makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde 62 bin 700 ile 64 bin 200 dolar arasında temkinli bir bantta hareket ediyor. Piyasa oyuncuları, bu hafta yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı ilk konuşmada enflasyon ve faizlere dair vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda.

Piyasadaki bu baskıya rağmen kurumsal taraftan olumlu sinyaller geliyor. ABD'deki spot Bitcoin fonları (ETF), iki aydır süren para çıkışı serisine son verdi ve BlackRock öncülüğünde haftalık 197 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Ayrıca BlackRock'ın devlet tahvillerine dayalı dijital fonu, Avalanche ağında bir haftada %105 büyüyerek 900 milyon dolara ulaştı.

13 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.039$ %-1.82 62.501$ 64.422$ -
Ethereum (ETH) 1.787$ %-1.90 1.774$ 1.844$ -

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
DeXe (DEXE) 46,94 $ +%18,09
Audiera (BEAT) 2,60 $ +%16,01
Jito (JTO) 0,6522 $ +%10,80

13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pi (PI) 0,08732 $ -%10,58
Lighter (LIT) 2,42 $ -%8,40
MemeCore (M) 1,19 $ -%5,97

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.193,64₺
Satış 6.200,99₺
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13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,02₺
Satış 89,04₺
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13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,00₺ 47,00₺ %0.07 11:14
Euro (EUR) 53,85₺ 53,86₺ %0.45 11:15
Sterlin (GBP) 63,10₺ 63,11₺ %0.16 11:15
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13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19
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13 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.156
Değişim %-1,15
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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