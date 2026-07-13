Orta Doğu'daki boğaz krizi kriptoyu vurdu: Petrol fırlayınca yatırımcılar kaçtı!

Orta Doğu’da Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki haberler ve petrol fiyatlarının %4 fırlaması, küresel piyasalarda büyük bir tedirginlik yarattı.

Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçış eğilimi nedeniyle kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık %1,69 gerileyerek 2,25 trilyon dolara düştü. B

itcoin ise bu makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde 62 bin 700 ile 64 bin 200 dolar arasında temkinli bir bantta hareket ediyor. Piyasa oyuncuları, bu hafta yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı ilk konuşmada enflasyon ve faizlere dair vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda.

Piyasadaki bu baskıya rağmen kurumsal taraftan olumlu sinyaller geliyor. ABD'deki spot Bitcoin fonları (ETF), iki aydır süren para çıkışı serisine son verdi ve BlackRock öncülüğünde haftalık 197 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Ayrıca BlackRock'ın devlet tahvillerine dayalı dijital fonu, Avalanche ağında bir haftada %105 büyüyerek 900 milyon dolara ulaştı.

13 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

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Fiyat 24s Değişim Pi (PI) 0,08732 $ -%10,58 Lighter (LIT) 2,42 $ -%8,40 MemeCore (M) 1,19 $ -%5,97

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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13 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ