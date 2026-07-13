Hürmüz kapandı: Altın fiyatları darmaduman oldu!

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin jeopolitik ve ekonomik şokları piyasaları sarsmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde, ABD ve İran güçleri arasında karşılıklı ağır füze ve İHA saldırılarının yaşanması ve Tahran yönetiminin pazar günü Körfez genelindeki ABD tesislerini hedef alarak hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurması petrol fiyatlarını hızla tırmandırdı.

Enerji koridorundaki bu krizin küresel enflasyonist baskıları yeniden gündeme getirmesi ve merkez bankalarını faizleri uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağı endişesi, altın fiyatlarında %1'i aşan sert bir düşüşü tetikledi. Küresel piyasalardaki bu satış dalgasıyla birlikte ons altın 4 bin 050 dolar seviyelerine kadar çekilirken, yurt içinde gram altın 6 bin 100 TL civarında dengelenmeye çalışıyor.

Piyasalardaki bu tedirgin bekleyiş, bu hafta ABD’den gelecek kritik veriler ve açıklamalarla zirveye çıkacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve gelmesinin ardından Kongre önünde gerçekleştireceği ilk yarıyıl sunumu piyasaların odağında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, ABD'de bu hafta açıklanacak olan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satış verileri; küresel ekonominin ve enflasyonun seyri, ve Fed'in para politikası adımlarına dair çok önemli ipuçları sunacak.

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