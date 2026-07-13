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Halk TV Ekonomi Hürmüz kapandı: Altın fiyatları darmaduman oldu!

Hürmüz kapandı: Altın fiyatları darmaduman oldu!

ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrolü uçururken, altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

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Hürmüz kapandı: Altın fiyatları darmaduman oldu!
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Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin jeopolitik ve ekonomik şokları piyasaları sarsmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde, ABD ve İran güçleri arasında karşılıklı ağır füze ve İHA saldırılarının yaşanması ve Tahran yönetiminin pazar günü Körfez genelindeki ABD tesislerini hedef alarak hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurması petrol fiyatlarını hızla tırmandırdı.

Enerji koridorundaki bu krizin küresel enflasyonist baskıları yeniden gündeme getirmesi ve merkez bankalarını faizleri uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağı endişesi, altın fiyatlarında %1'i aşan sert bir düşüşü tetikledi. Küresel piyasalardaki bu satış dalgasıyla birlikte ons altın 4 bin 050 dolar seviyelerine kadar çekilirken, yurt içinde gram altın 6 bin 100 TL civarında dengelenmeye çalışıyor.

Piyasalardaki bu tedirgin bekleyiş, bu hafta ABD’den gelecek kritik veriler ve açıklamalarla zirveye çıkacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve gelmesinin ardından Kongre önünde gerçekleştireceği ilk yarıyıl sunumu piyasaların odağında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, ABD'de bu hafta açıklanacak olan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satış verileri; küresel ekonominin ve enflasyonun seyri, ve Fed'in para politikası adımlarına dair çok önemli ipuçları sunacak.

13 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.143,94₺ 6.144,70₺ %-1.23 08:08
Ons Altın $ 4.065,63$ 4.066,35$ %-1.29 08:08
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 131.850,00$ 131.950,00$ %0.00 12:50

13 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.193,64₺
Satış 6.200,99₺

13 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.065,63$
Satış 4.066,35$

13 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 131.850,00$
Satış 131.950,00$

13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,09₺
Satış 88,11₺
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13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,00₺ 47,01₺ %0.06 08:08
Euro (EUR) 53,69₺ 53,71₺ %0.16 08:08
Sterlin (GBP) 63,01₺ 63,02₺ %0.02 08:08
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13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.321
Değişim %1,53

13 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.787$
Değişim %-2,21
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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