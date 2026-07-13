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Halk TV Ekonomi Petrol uçtu! Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda mı?

Petrol uçtu! Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda mı?

Doğu'da ABD ve İran arasındaki askeri tırmanış ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Brent petrolü 79 doların üzerine fırlattı. Küresel enerji şokuna rağmen yurt içinde akaryakıt tabelaları değişmezken, yeni bir zam dalgası beklentisi yükseldi.

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Petrol uçtu! Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda mı?
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Orta Doğu'da pazar günü ABD ve İran güçleri arasında karşılıklı ağır füze ve İHA saldırılarının yaşanması ve Tahran yönetiminin hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurması, küresel enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.

Arz güvenliğine yönelik bu ciddi tehdit, petrol fiyatlarını hızla yukarı fırlattı ve küresel enflasyon baskılarını yeniden tetikleyerek merkez bankalarının faizleri yüksek tutacağı beklentilerini güçlendirdi. Yaşanan bu askeri tırmanışla birlikte uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı süratle 79 doların üzerine çıktı.

Küresel petrol piyasasındaki bu sert yükselişe rağmen, yurt içinde akaryakıt pompa fiyatlarında bugün bir değişiklik yaşanmadı. Hatırlanacağı üzere en son 10 Temmuz'da motorin fiyatlarına 3 TL 10 kuruşluk dev bir zam yansımıştı.

Hemen ardından 11 Temmuz'da motorin fiyatlarında 2 TL 16 kuruşluk bir indirim kararı alınsa da bu indirim eşel mobil sistemi devreye sokularak ÖTV payından düşüldü. Devletin vergi ayarlamasıyla yuttuğu bu indirim tabelalara yansıtılmadığı için sürücüler fiyatlarda bir düşüş göremedi.

Petrolün 79 doları aşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde yeni bir zam dalgasının kapıyı çalıp çalmayacağı ise merakla bekleniyor.

Brent Petrol
Değer 79,22$
Değişim %4,26

13 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.75
Motorin 69.73
LPG 30.59

13 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.86
Motorin 70.99
LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.14
Motorin 71.26
LPG 30.99

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.193,64₺
Satış 6.200,99₺
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13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,78₺
Satış 87,79₺
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13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,00₺ 47,00₺ %0.06 09:40
Euro (EUR) 53,69₺ 53,70₺ %0.15 09:41
Sterlin (GBP) 63,03₺ 63,03₺ %0.05 09:41
Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!

13 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.321
Değişim %1,53

13 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.644$
Değişim %-2,43
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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