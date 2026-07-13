Petrol uçtu! Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda mı?

Orta Doğu'da pazar günü ABD ve İran güçleri arasında karşılıklı ağır füze ve İHA saldırılarının yaşanması ve Tahran yönetiminin hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurması, küresel enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.

Arz güvenliğine yönelik bu ciddi tehdit, petrol fiyatlarını hızla yukarı fırlattı ve küresel enflasyon baskılarını yeniden tetikleyerek merkez bankalarının faizleri yüksek tutacağı beklentilerini güçlendirdi. Yaşanan bu askeri tırmanışla birlikte uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı süratle 79 doların üzerine çıktı.

Küresel petrol piyasasındaki bu sert yükselişe rağmen, yurt içinde akaryakıt pompa fiyatlarında bugün bir değişiklik yaşanmadı. Hatırlanacağı üzere en son 10 Temmuz'da motorin fiyatlarına 3 TL 10 kuruşluk dev bir zam yansımıştı.

Hemen ardından 11 Temmuz'da motorin fiyatlarında 2 TL 16 kuruşluk bir indirim kararı alınsa da bu indirim eşel mobil sistemi devreye sokularak ÖTV payından düşüldü. Devletin vergi ayarlamasıyla yuttuğu bu indirim tabelalara yansıtılmadığı için sürücüler fiyatlarda bir düşüş göremedi.

Petrolün 79 doları aşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde yeni bir zam dalgasının kapıyı çalıp çalmayacağı ise merakla bekleniyor.

13 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.90 Motorin 69.88 LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.75 Motorin 69.73 LPG 30.59

13 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.86 Motorin 70.99 LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.14 Motorin 71.26 LPG 30.99

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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