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Halk TV Ekonomi Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!

Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!

Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerine rağmen ABD-İran savaşı ve iç siyasetteki krizlerle sarsılan piyasalarda dolar 47 liraya ulaştı. Çift taraflı şok dalgasıyla Türk lirası, dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 9,43 değer kaybetti.

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Dolar 47 TL seviyesine ulaştı!
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Şubat ayının sonunda 43,83 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen yükselişini sürdürerek 47 TL seviyesine ulaştı.

Bölgesel riskleri tırmandıran ABD-İran savaşı sürecinde Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini satarak kuru kontrol altında tutma çabaları devam ederken, iç tarafta CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı piyasalardaki oynaklığı ve fiyat sıçramasını daha da tetiklemişti.

Yaşanan bu çift taraflı şok dalgasıyla birlikte dolar kuru, sene başından bu yana %9,43, savaşın patlak verdiği günden bu yana ise %7,23 oranında değer kazandı.

Uluslararası piyasalarda küresel ölçekte güçlenen dolar karşısında Euro parite bazında kan kaybetse de iç piyasadaki yüksek TL talebi ve enflasyonist baskı sayesinde Türk Lirası karşısındaki değerini korumayı başardı. Euro/TL, haftanın bu ilk günlerinde 53,66 TL seviyesinden işlem görerek yatay ve güçlü seyrini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde rekor kırarak kritik eşikleri aşan İngiliz Sterlini ise bugün hafif gerileyerek 63 TL sınırının altına düştü. Sterlin, serbest piyasada 62,98 TL seviyelerine çekildi.

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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