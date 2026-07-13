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Halk TV Ekonomi Küresel piyasalarda yangın büyüyor: Altının ardından gümüş de fena çakıldı!

Küresel piyasalarda yangın büyüyor: Altının ardından gümüş de fena çakıldı!

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim altından sonra gümüşü de vurdu. Enflasyon endişeleriyle emtiada panik satışı başladı. Kayıpların yüzde 2,80'i aşmasıyla ons gümüş 58 dolara, iç piyasada gram gümüş ise 87 liraya geriledi.

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Küresel piyasalarda yangın büyüyor: Altının ardından gümüş de fena çakıldı!

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tırmanan enerji krizi ve küresel enflasyon korkuları, altın fiyatlarının ardından gümüş piyasasını da sert vurdu. Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin yeniden güçlenmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında da hızlı bir kaçış başladı. Günün ilk saatlerinden itibaren satış baskısı altında kalan gümüşte kayıplar yüzde 2,80'i aştı.

Yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte küresel piyasalarda ons gümüş %2,86 oranında değer kaybederek tam 58 dolar seviyesine kadar geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu sert düşüşün ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle, iç piyasada da gram gümüş %2,80 kayıpla 87 TL seviyesine kadar çekildi.

13 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 88,00₺ 88,02₺ %-2.65 08:06
Ons Gümüş $ 58,23$ 58,25$ %-2.71 08:06

13 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,00₺
Satış 88,02₺

13 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,23$
Satış 58,25$

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.193,64₺
Satış 6.200,99₺
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13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,99₺ 47,00₺ %0.06 08:06
Euro (EUR) 53,69₺ 53,70₺ %0.15 08:05
Sterlin (GBP) 63,00₺ 63,02₺ %0.01 08:06
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13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19

13 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.321
Değişim %1,53

13 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.760$
Değişim %-2,25
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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