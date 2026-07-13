Küresel piyasalarda yangın büyüyor: Altının ardından gümüş de fena çakıldı!

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tırmanan enerji krizi ve küresel enflasyon korkuları, altın fiyatlarının ardından gümüş piyasasını da sert vurdu. Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin yeniden güçlenmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında da hızlı bir kaçış başladı. Günün ilk saatlerinden itibaren satış baskısı altında kalan gümüşte kayıplar yüzde 2,80'i aştı.

Yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte küresel piyasalarda ons gümüş %2,86 oranında değer kaybederek tam 58 dolar seviyesine kadar geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu sert düşüşün ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle, iç piyasada da gram gümüş %2,80 kayıpla 87 TL seviyesine kadar çekildi.

13 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

13 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

13 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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