Aylık kayıpları yüzde 15'i aşan Borsa İstanbul yeni haftaya primle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yakaladığı toparlanma ivmesini koruyarak yeni haftaya da sınırlı alımlarla yatay-pozitif bir başlangıç yaptı. Haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle tamamlayan endeks, cuma gününü yüzde 0,43 oranında değer kazancı ile 12 bin 265,98 puandan kapatmıştı. Geride kalan haftada yaşanan sert dalgalanmaların ardından endeks, haftalık bazda yüzde 1,43, son bir aylık periyotta ise yüzde 15,22 oranında değer kaybı kaydetmiş oldu.

Geçtiğimiz ay yaşanan sert satış dalgası ve fon tasfiyesi krizinin yarattığı kayıpları telafi etmeye çalışan Borsa İstanbul, 12 Ekim pazartesi seansına dengeli girdi. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 11,25 puan ve yüzde 0,09 artış göstererek 12 bin 277,24 puana çıktı.

12 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

12 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim IZFAS 15,40 %10,00 KTLEV 8,80 %10,00 HEDEF 15,09 %9,99 VANGD 73,25 %9,98 LYDYE 7.582,50 %9,97

12 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ALVES 0,72 %-10,00 DSTKF 369,50 %-9,99 ODINE 86,05 %-9,99 OZATD 676,50 %-9,98 GUNDG 99,65 %-9,98

12 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) PEKGY 1,67 175.660.533,16 KARCL 57,65 63.785.113,00 ASELS 352,00 50.314.176,00 KTLEV 8,80 50.050.501,60 KUYAS 12,12 48.300.284,64

12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI