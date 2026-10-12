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Halk TV Ekonomi Aylık kayıpları yüzde 15'i aşan Borsa İstanbul yeni haftaya primle başladı

Aylık kayıpları yüzde 15'i aşan Borsa İstanbul yeni haftaya primle başladı

Fon tasfiyesi krizinin yarattığı kayıpları telafi etmeye çalışan Borsa İstanbul, yeni haftaya dengeli başladı. Cuma günkü toparlanma ivmesini koruyan BIST 100 endeksi, pazartesi seansının açılışında 12 bin 277 puana çıktı.

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Aylık kayıpları yüzde 15'i aşan Borsa İstanbul yeni haftaya primle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yakaladığı toparlanma ivmesini koruyarak yeni haftaya da sınırlı alımlarla yatay-pozitif bir başlangıç yaptı. Haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle tamamlayan endeks, cuma gününü yüzde 0,43 oranında değer kazancı ile 12 bin 265,98 puandan kapatmıştı. Geride kalan haftada yaşanan sert dalgalanmaların ardından endeks, haftalık bazda yüzde 1,43, son bir aylık periyotta ise yüzde 15,22 oranında değer kaybı kaydetmiş oldu.

Geçtiğimiz ay yaşanan sert satış dalgası ve fon tasfiyesi krizinin yarattığı kayıpları telafi etmeye çalışan Borsa İstanbul, 12 Ekim pazartesi seansına dengeli girdi. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 11,25 puan ve yüzde 0,09 artış göstererek 12 bin 277,24 puana çıktı.

12 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.191
Günlük değişim %-0.61
Gün içi düşük 12.171
Gün içi yüksek 12.291
Önceki kapanış 12.266
Saat 11:20

12 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
IZFAS 15,40 %10,00
KTLEV 8,80 %10,00
HEDEF 15,09 %9,99
VANGD 73,25 %9,98
LYDYE 7.582,50 %9,97

12 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ALVES 0,72 %-10,00
DSTKF 369,50 %-9,99
ODINE 86,05 %-9,99
OZATD 676,50 %-9,98
GUNDG 99,65 %-9,98

12 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
PEKGY 1,67 175.660.533,16
KARCL 57,65 63.785.113,00
ASELS 352,00 50.314.176,00
KTLEV 8,80 50.050.501,60
KUYAS 12,12 48.300.284,64

12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.623,01₺
Satış 6.630,65₺
Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdiAltın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,26₺
Satış 96,27₺
Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladıDolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,33₺ 49,34₺ %0.14 11:20
Euro (EUR) 55,25₺ 55,26₺ %0.12 11:20
Sterlin (GBP) 65,37₺ 65,38₺ %0.06 11:20
Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değiştiPiyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20
Petrol haftaya sert düşüşle başladıPetrol haftaya sert düşüşle başladı

12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.592$
Değişim %-0,04
Trump ateşkesi duyurdu: Bitcoin toparlandı, Ethereum yerinde saydıTrump ateşkesi duyurdu: Bitcoin toparlandı, Ethereum yerinde saydı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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