Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı
Trump'ın Ukrayna ateşkesi ve zayıflayan dolar gümüş piyasasına nefes aldırdı. Ons gümüş 61 dolar sınırına dayanırken, yurt içinde gram gümüş 96,77 liraya tırmandı.
Gümüş piyasası da altın fiyatlarındaki güçlü toparlanmayı izleyerek haftaya yükselişle başladı. ABD dolarının küresel ölçekte gerilemesi ve Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes duyurusu sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün yarattığı rahatlama, kıymetli metale alıcılı bir zemin hazırladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 61 doların hemen eşiğinde 60,99 dolardan işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de primini artırarak 96,77 TL seviyesine tırmandı.
Fiyatlamalardaki bu canlanmada, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik derhal geçerli bir ateşkes sağlandığını açıklaması ve artan Rus petrol arzı beklentisiyle enerji maliyetlerinin gerilemesi etkili oldu. Yatırımcıların faiz patikasına odaklandığı kritik haftada, Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE ile perşembe günkü ÜFE ve perakende satış verilerinin açıklanması öncesinde doların zayıflaması faiz getirisi olmayan gümüşe alan açtı.
12 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|96,47₺
|96,51₺
|%0.16
|08:15
|Ons Gümüş $
|60,83$
|60,85$
|%0.05
|08:15
12 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
12 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|49,32₺
|49,33₺
|%0.12
|08:15
|Euro (EUR)
|55,31₺
|55,33₺
|%0.23
|08:15
|Sterlin (GBP)
|65,34₺
|65,40₺
|%0.06
|08:15
12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|83.80
|Motorin
|96.60
|LPG
|41.20