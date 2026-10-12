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Halk TV Ekonomi Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

Trump'ın Ukrayna ateşkesi ve zayıflayan dolar gümüş piyasasına nefes aldırdı. Ons gümüş 61 dolar sınırına dayanırken, yurt içinde gram gümüş 96,77 liraya tırmandı.

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Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı
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Gümüş piyasası da altın fiyatlarındaki güçlü toparlanmayı izleyerek haftaya yükselişle başladı. ABD dolarının küresel ölçekte gerilemesi ve Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes duyurusu sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün yarattığı rahatlama, kıymetli metale alıcılı bir zemin hazırladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 61 doların hemen eşiğinde 60,99 dolardan işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de primini artırarak 96,77 TL seviyesine tırmandı.

Fiyatlamalardaki bu canlanmada, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik derhal geçerli bir ateşkes sağlandığını açıklaması ve artan Rus petrol arzı beklentisiyle enerji maliyetlerinin gerilemesi etkili oldu. Yatırımcıların faiz patikasına odaklandığı kritik haftada, Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE ile perşembe günkü ÜFE ve perakende satış verilerinin açıklanması öncesinde doların zayıflaması faiz getirisi olmayan gümüşe alan açtı.

12 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,47₺ 96,51₺ %0.16 08:15
Ons Gümüş $ 60,83$ 60,85$ %0.05 08:15

12 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,47₺
Satış 96,51₺

12 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,83$
Satış 60,85$

12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.623,01₺
Satış 6.630,65₺
Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdiAltın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,32₺ 49,33₺ %0.12 08:15
Euro (EUR) 55,31₺ 55,33₺ %0.23 08:15
Sterlin (GBP) 65,34₺ 65,40₺ %0.06 08:15
Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değiştiPiyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20

12 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.266
Değişim %0,43

12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.227$
Değişim %0,74
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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