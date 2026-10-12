Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

Gümüş piyasası da altın fiyatlarındaki güçlü toparlanmayı izleyerek haftaya yükselişle başladı. ABD dolarının küresel ölçekte gerilemesi ve Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes duyurusu sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün yarattığı rahatlama, kıymetli metale alıcılı bir zemin hazırladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 61 doların hemen eşiğinde 60,99 dolardan işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de primini artırarak 96,77 TL seviyesine tırmandı.

Fiyatlamalardaki bu canlanmada, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik derhal geçerli bir ateşkes sağlandığını açıklaması ve artan Rus petrol arzı beklentisiyle enerji maliyetlerinin gerilemesi etkili oldu. Yatırımcıların faiz patikasına odaklandığı kritik haftada, Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE ile perşembe günkü ÜFE ve perakende satış verilerinin açıklanması öncesinde doların zayıflaması faiz getirisi olmayan gümüşe alan açtı.

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

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