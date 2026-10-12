Petrol haftaya sert düşüşle başladı

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Hafta sonu tabelalarda yaşanan zıt yönlü ayarlamaların ardından fiyatlar haftanın ilk gününde sabit kaldı. Hatırlanacağı üzere en son 10 Ekim Cumartesi günü geçerli olmak üzere motorin grubuna 6 TL 40 kuruşluk dev bir zam yansıtılmış, benzin grubunda ise 90 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Rusya kaynaklı arzın küresel pazara daha rahat akacağı beklentisiyle haftaya belirgin bir düşüşle başladı. Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ile varılan dizel tedarik anlaşmasının ardından Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştıklarını duyurması ana etken oldu.

Trump'ın Cuma günü Rusya'nın ABD ve küresel pazarlara derhal yaklaşık 2,25 milyon varil dizel sağlayacağını, Kasım ayında 500 bin ton ve hemen ardından 1 milyon ton daha sevkiyat yapılacağını açıklamasının ardından Londra ICE gazyağı vadeli işlemleri yüzde 3 değer kaybederek metrik ton başına bin 436 dolara geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre küresel günlük dizel tüketimi yaklaşık 29 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Hafta sonu gelen diplomatik mesajlar da piyasadaki arz baskısını hafifletti. Trump'ın Pazar günü tarafların bir enerji ateşkesi üzerinde uzlaştığını sürpriz bir şekilde açıklamasına karşılık, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy anlaşmanın ayrıntılarını görmeyi beklediğini belirtirken Rusya sessizliğini korudu. Resmî çerçevesi netleşmemiş olsa da piyasaya Rus dizel ve petrolünün gireceği beklentisi küresel enerji piyasalarındaki anlık arz sıkışıklığını gevşeterek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

12 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

12 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.60 Motorin 96.50 LPG 40.60

12 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.80 Motorin 97.70 LPG 41.29

12 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.10 Motorin 98.00 LPG 41.20

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