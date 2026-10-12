Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

Döviz piyasalarında bugün, küresel piyasaların ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine odaklanması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle dolarda hafif bir geri çekilme izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik derhal geçerli bir ateşkes sağlandığını duyurmasıyla ve çarşamba günkü ABD TÜFE verisi öncesinde Dolar Endeksi güne gevşemeyle başladı. 102 puan psikolojik eşiğinin üzerinde kalmayı sürdüren endeks, sınırlı kayıplarla 102,170 puana kadar çekildi.

Küresel arenada dolardaki gevşemeye karşın yurt içi serbest piyasada Türk lirası üzerindeki baskı seyrini koruyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutma adımları ile dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 49,33 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Dolar endeksindeki zayıflama çapraz kurlarda majör para birimlerine alan açarak toparlanmayı beraberinde getirdi. Türk lirası karşısında primlenen suro serbest piyasada 55,35 TL seviyesine tırmanırken, sterlin de alıcılı seyrini güçlendirerek 65,37 TL bandından işlem görmeye başladı.

12 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

12 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

12 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

12 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

12 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI