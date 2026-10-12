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Halk TV Ekonomi Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

Trump'ın ateşkes hamlesi ve ABD verileri öncesi küresel dolar gerilerken içeride kur baskısı dinmedi. Merkez Bankası'nın adımlarına rağmen dolar 49,33 TL'den işlem görürken; euro 55,35 TL'ye, sterlin ise 65,37 TL bandına tırmandı.

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Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

Döviz piyasalarında bugün, küresel piyasaların ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine odaklanması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle dolarda hafif bir geri çekilme izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik derhal geçerli bir ateşkes sağlandığını duyurmasıyla ve çarşamba günkü ABD TÜFE verisi öncesinde Dolar Endeksi güne gevşemeyle başladı. 102 puan psikolojik eşiğinin üzerinde kalmayı sürdüren endeks, sınırlı kayıplarla 102,170 puana kadar çekildi.

Küresel arenada dolardaki gevşemeye karşın yurt içi serbest piyasada Türk lirası üzerindeki baskı seyrini koruyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutma adımları ile dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 49,33 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Dolar endeksindeki zayıflama çapraz kurlarda majör para birimlerine alan açarak toparlanmayı beraberinde getirdi. Türk lirası karşısında primlenen suro serbest piyasada 55,35 TL seviyesine tırmanırken, sterlin de alıcılı seyrini güçlendirerek 65,37 TL bandından işlem görmeye başladı.

12 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,33₺ 49,34₺ %0.13 08:20
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %0.20 08:20
Sterlin (GBP) 65,33₺ 65,38₺ %0.03 08:20
Kanada Doları 34,39₺ 34,56₺ %-0.03 08:20
İsviçre Frangı 59,38₺ 59,44₺ %0.11 08:20
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.02 08:00
Avustralya Doları 34,21₺ 34,38₺ %-0.13 08:20
Danimarka Kronu 7,35₺ 7,39₺ %-0.01 08:20
Norveç Kronu 5,13₺ 5,15₺ %0.00 08:20
İsveç Kronu 4,90₺ 4,93₺ %-0.08 08:20
Çin Yuanı 7,37₺ 7,37₺ %0.12 08:20
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.13 08:20
BAE Dirhemi 13,43₺ 13,43₺ %0.14 08:20
Suudi Arabistan Riyali 13,06₺ 13,12₺ %-0.06 04:00

12 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,33₺
Satış 49,34₺

12 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,29₺
Satış 55,31₺

12 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,33₺
Satış 65,38₺

12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.623,01₺
Satış 6.630,65₺
Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdiAltın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,53₺
Satış 96,55₺
Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladıDolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20

12 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.266
Değişim %0,43

12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.148$
Değişim %0,64
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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