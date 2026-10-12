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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

Trump'ın sürpriz Ukrayna ateşkesi ve düşen petrol fiyatları altına yaradı. Ons altın 4 bin 200 dolar sınırına yerleşirken, serbest piyasada gram altın 6 bin 667 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi
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Altın fiyatları, yeni haftaya haftaya güçlü bir başlangıç yaparak yükseliş trendini sürdürdü. Zayıflayan ABD doları ve küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün desteğini arkasına alan kıymetli metal, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerine odaklanmasıyla alıcılı bir seyir izliyor. Uluslararası spot piyasada ons altın psikolojik direnç olan 4 bin 200 dolar sınırına yerleşirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 667 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

Hafta sonu jeopolitik arenada yaşanan sürpriz diplomatik gelişmeler piyasalardaki dengeleri değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarını kapsayan ve "derhal yürürlüğe giren" bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise anlaşmanın ayrıntılarını görmeyi beklediğini ifade etti. Bu duyurunun ardından Rus petrol arzının küresel piyasalara daha rahat akacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve dolardaki geri çekilme, altın üzerindeki maliyet baskısını hafifleterek kıymetli madene alan açtı.

Küresel piyasalarda gözler şimdi tamamen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına yön verecek kritik veri takvimine çevrilmiş durumda. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu başta olmak üzere, perşembe günü gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları Fed'in Ekim ayı toplantısındaki faiz kararına dair beklentileri yeniden şekillendirecek.

12 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.641,66₺ 6.643,01₺ %-0.03 08:20
Ons Altın $ 4.187,77$ 4.188,28$ %-0.15 08:20
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 134.050,00$ 134.150,00$ %0.00 12:35

12 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.623,01₺
Satış 6.630,65₺

12 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.187,77$
Satış 4.188,28$

12 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 134.050,00$
Satış 134.150,00$

12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,53₺
Satış 96,55₺
Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladıDolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,33₺ 49,34₺ %0.13 08:20
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %0.20 08:20
Sterlin (GBP) 65,33₺ 65,38₺ %0.03 08:20
Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değiştiPiyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20

12 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.266
Değişim %0,43

12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.148$
Değişim %0,64
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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