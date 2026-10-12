Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

Altın fiyatları, yeni haftaya haftaya güçlü bir başlangıç yaparak yükseliş trendini sürdürdü. Zayıflayan ABD doları ve küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün desteğini arkasına alan kıymetli metal, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerine odaklanmasıyla alıcılı bir seyir izliyor. Uluslararası spot piyasada ons altın psikolojik direnç olan 4 bin 200 dolar sınırına yerleşirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 667 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

Hafta sonu jeopolitik arenada yaşanan sürpriz diplomatik gelişmeler piyasalardaki dengeleri değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarını kapsayan ve "derhal yürürlüğe giren" bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise anlaşmanın ayrıntılarını görmeyi beklediğini ifade etti. Bu duyurunun ardından Rus petrol arzının küresel piyasalara daha rahat akacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve dolardaki geri çekilme, altın üzerindeki maliyet baskısını hafifleterek kıymetli madene alan açtı.

Küresel piyasalarda gözler şimdi tamamen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına yön verecek kritik veri takvimine çevrilmiş durumda. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu başta olmak üzere, perşembe günü gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları Fed'in Ekim ayı toplantısındaki faiz kararına dair beklentileri yeniden şekillendirecek.

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