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Halk TV Ekonomi Trump ateşkesi duyurdu: Bitcoin toparlandı, Ethereum yerinde saydı

Trump ateşkesi duyurdu: Bitcoin toparlandı, Ethereum yerinde saydı

Trump'ın Ukrayna ateşkesi kripto piyasasına nefes aldırdı. ETF çıkışlarıyla toplam değer 2,81 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin 84 bin doları test etti.

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Trump ateşkesi duyurdu: Bitcoin toparlandı, Ethereum yerinde saydı

Kripto para piyasalarında, hafta sonu jeopolitik arenadan gelen kritik diplomatik açıklamaların ardından yeni haftaya toparlanma çabasıyla girildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik bir ateşkes sağlandığını duyurması, piyasalardaki ilk risk algısını yumuşatarak dijital varlıklara kısa vadeli bir tepki alımı getirdi. Ancak spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden gelen belirgin haftalık sermaye çıkışları genel piyasa üzerindeki baskıyı canlı tutuyor; toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 3,14'lük düşüşle yaklaşık 2,81 trilyon dolar seviyesine çekildi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gün içinde 82 bin 700 dolara kadar sarkmasının ardından gelen güçlü alıcı desteğiyle yönünü yukarı çevirdi. Jeopolitik tansiyonun hafiflemesiyle 24 saatin en yüksek seviyesi olan 84 bin doları test eden lider kripto para birimi, şu sıralarda 83 bin 500 dolar civarında el değiştiriyor. Fiyatın 84 bin dolar eşiğinin üzerine tırmanması vadeli işlem tarafında sert bir pozisyon temizliğini tetikledi, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların yaklaşık 83 milyon dolarlık kısa pozisyonu likidite edildi.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, spot ETF çıkışları ve genele yayılan temkinli duruşun gölgesinde zayıf seyrini koruyor. Hafta sonu yaşanan geri çekilmenin ardından toparlanmakta zorlanan Ethereum, serbest piyasada yaklaşık 2 bin 565 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dijital varlık piyasasında yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

12 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 84.148$ %0.64 83.282$ 84.290$ -
Ethereum (ETH) 2.564$ %1.10 2.516$ 2.573$ -

12 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
LayerZero (ZRO) 2,35 $ +%18,16
Filecoin (FIL) 1,24 $ +%13,25
Internet Computer (ICP) 3,44 $ +%12,71

12 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 0,9237 $ -%4,14
Stacks (STX) 0,3854 $ -%3,17
Starknet (STRK) 0,1051 $ -%2,52

12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.623,01₺
Satış 6.630,65₺
Altın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdiAltın fiyatları yeni haftaya fırtına gibi girdi

12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,53₺
Satış 96,54₺
Dolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladıDolar gevşeyince atağa kalktı: Gümüş haftaya yükseliş dalgasıyla başladı

12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,34₺ 49,34₺ %0.14 09:54
Euro (EUR) 55,33₺ 55,34₺ %0.26 09:55
Sterlin (GBP) 65,43₺ 65,45₺ %0.16 09:55
Piyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değiştiPiyasalar nefesini tuttu: Döviz sepetinde dengeler değişti

12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20
Petrol haftaya sert düşüşle başladıPetrol haftaya sert düşüşle başladı

12 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.266
Değişim %0,43
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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