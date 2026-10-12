Trump ateşkesi duyurdu: Bitcoin toparlandı, Ethereum yerinde saydı

Kripto para piyasalarında, hafta sonu jeopolitik arenadan gelen kritik diplomatik açıklamaların ardından yeni haftaya toparlanma çabasıyla girildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik bir ateşkes sağlandığını duyurması, piyasalardaki ilk risk algısını yumuşatarak dijital varlıklara kısa vadeli bir tepki alımı getirdi. Ancak spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden gelen belirgin haftalık sermaye çıkışları genel piyasa üzerindeki baskıyı canlı tutuyor; toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 3,14'lük düşüşle yaklaşık 2,81 trilyon dolar seviyesine çekildi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gün içinde 82 bin 700 dolara kadar sarkmasının ardından gelen güçlü alıcı desteğiyle yönünü yukarı çevirdi. Jeopolitik tansiyonun hafiflemesiyle 24 saatin en yüksek seviyesi olan 84 bin doları test eden lider kripto para birimi, şu sıralarda 83 bin 500 dolar civarında el değiştiriyor. Fiyatın 84 bin dolar eşiğinin üzerine tırmanması vadeli işlem tarafında sert bir pozisyon temizliğini tetikledi, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların yaklaşık 83 milyon dolarlık kısa pozisyonu likidite edildi.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, spot ETF çıkışları ve genele yayılan temkinli duruşun gölgesinde zayıf seyrini koruyor. Hafta sonu yaşanan geri çekilmenin ardından toparlanmakta zorlanan Ethereum, serbest piyasada yaklaşık 2 bin 565 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dijital varlık piyasasında yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

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