Prof. Dr. Ünlügenç'den Adana depremleri sonrasında uyarı: 'Makaslama zonu' depremler üretebilir

AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntının ardından 17 dakika sonra, saat 14.36'da bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Saat 14.43'te ise yakın bölgede, Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı.

Bölgede gün boyunca deprem hareketliliği devam etti. Saat 19.00'da 4,3, saat 20.28'de ise merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar bugün saat 01.51'de kaydedilen 4,1 büyüklüğündeki depremle sürdü.

SAİMBEYLİ'DE SON DÖNEMDEKİ DEPREM HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, bölgede 4 ve üzeri büyüklükte meydana gelen 6 depreme dikkat çekti. Ünlügenç, bunun yanı sıra yaklaşık iki hafta önce, 21 Eylül saat 04.02'de Saimbeyli merkezli 5 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini hatırlattı.

Saimbeyli ve çevresinde düzenli olarak saha çalışmaları yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ünlügenç, bölgede son günlerde yaşanan deprem hareketliliğinin yanı sıra olası risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'2023 DEPREMLERİ SONRASINDA BİNLERCE SARSINTI OLUŞTU'

Adana ve yakın çevresinin Doğu Anadolu Fay Sistemi, Ecemiş Fay Zonu, Sürgü–Çardak Fay Zonu, Savrun, Kozan, İmamoğlu, Karataş-Ceyhan-Osmaniye, Toprakkale ve Yumurtalık fayları gibi çok sayıda tektonik yapının etkisi altında bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, "Depremin meydana geldiği Saimbeyli-Feke ile Göksun–Kozan arasındaki koridor jeolojik açıdan bir 'makaslama zonu' konumunda bulunuyor. Bu bölgede 6 Şubat 2023 depremleri ve sonrasında binlerce sarsıntının oluştu ve 5 ve üzeri sarsıntıların halen devam ettiği karmaşık ve bilimsel olarak ayrıntılı incelenmesi gereken bir bölge" dedi.

'EN BEKLENEN BÖLGE'

Bölgenin 5 ile 5.8 arasındaki büyüklüklerde deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, "Bu bölge; makaslama zonu ve tektonik yönden kompleks, zayıf bir zon olduğundan yer kabuğunda birikmiş olan potansiyel enerjinin kolaylıkla kinetik enerjiye dönüşebileceği en olağan, en beklenen bölge. Bu büyüklüklerde depremlerin olmasının da halkımıza büyük zararlar vereceğini düşünmüyorum. Yer kabuğunda birikmiş olan enerjinin zaman zaman bu tür küçük ölçekli sarsıntılarla açığa çıkması bölge açısından daha yararlı. Çünkü çok uzun süre yer kabuğu içerisinde birikmiş olan potansiyel enerjinin birden açığa çıkmasından ziyade küçük salınımlarla açığa çıkması o bölgeyi rahatlatacaktır. Son depremlerin yaşandığı bölgede birtakım sismik faaliyetlerin olması devam edecektir. Bundan sonrası için bizim düşüncemiz; bu bölge, bir makaslama zonu olması nedeniyle 5 ve 5.8 arasında depremler üretebilecek bir alandır. Bu büyüklüklerde depremler beklenebilir" diye konuştu.

'DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLUŞTURULMALI'

Türkiye'nin konum itibarıyla deprem bölgesi olduğunun altını çizen Ünlügenç, "Yer kabuğu sürekli hareket halindedir. Levhalar birbirini sıkıştırdıkça, birbirlerinin sınırları boyunca kayıp, potansiyel enerji ürettikleri sürece bu depremleri ülkemizde özellikle zayıf zonlarda yaşayacağız. Yönetmeliklerde belirtildiği üzere yapılaşmanın sağlanması, deprem dirençli şehirlerin oluşturulması gerekmektedir.