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Halk TV Türkiye Beynine pıhtı atan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Beynine pıhtı atan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

13 yaşındaki Türkiye güreş şampiyonu Yusuf Taha Turp, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip ederken fenalaştı ve dün hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atan Turp yaşamını yitirdi. Memleketi Bursa'da defnedildi.

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Beynine pıhtı atan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'da beynine pıhtı atması sonucu vefat eden Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

İstanbul'da 26 Eylül'de düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip ettiği sırada fenalaşan 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beynine pıhtı attığı öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, dün yaşamını yitirdi.

Beynine pıhtı atan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Yıldırım Belediyespor Kulübü güreşçisi 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp'un cenazesi, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Beynine pıhtı atan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Cenazeye Turp'un ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından bazı isimler, antrenörler ve arkadaşları katıldı.

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi!13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi!

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI TAHA AKGÜL'DEN TAZİYE

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akgül, mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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