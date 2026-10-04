AFAD'dan çarpıcı Adana raporu: 16 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, bugün saat 14.43'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği kaydedildi.

DEPREM YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ön değerlendirme raporunda, bugün 14.43'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk köyüne uzaklığının 7,114 kilometre olduğu ifade edildi. Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği kaydedildi.

16 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

Raporda, "Ana şoktan, 12.58'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedilmiştir." bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca, bölgede 1900'dan bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 depremin meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu bildirildi. Bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

RAPOR 1 SAATLİK VERİLERLE DERLENDİ

Rapordaki bilgilerin, depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen verilerin kullanılarak derlendiği ifade edildi. AFAD'ın ön değerlendirme raporunda yer alan bilgilerin, deprem sonrası ilk saat içinde elde edilen verilere dayandığı kaydedildi. Raporda, depremin kaynağına ilişkin ayrıntılı çalışmaların süreceği belirtildi.