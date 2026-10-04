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Halk TV Türkiye Prof. Dr. Osman Bektaş Adana ve Osmaniye depreminden sonra açıklama yaptı

Prof. Dr. Osman Bektaş Adana ve Osmaniye depreminden sonra açıklama yaptı

Adana ve Osmaniye’de art arda meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin bir değerlendirme geldi. Bektaş, "Bu tablo “daha büyük deprem kesin geliyor” anlamına gelmez" dedi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş Adana ve Osmaniye depreminden sonra açıklama yaptı

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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BEKTAŞ'TAN DEPREMLERLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana ve çevresinde meydana gelen deprem hareketliliğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Saimbeyli çevresinde art arda kaydedilen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Sumbas yönünde 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirtti.

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Meydana gelen sarsıntıların "daha büyük bir depremin kesin olarak geleceği" anlamına gelmediğini vurgulayan Bektaş, Saimbeyli-Savrun-Sumbas bölgesinin aktif, parçalı ve gerilme boşaltan bir fay zonu olduğunu ifade etti.

Bektaş, Adana halkının paniğe kapılmak yerine bilimsel verilere ve deprem hazırlıklarına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Bektaş'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Saimbeyli çevresinde art arda M4,8–M4,9, ardından Sumbas yönünde M5,2 deprem meydana geldi. Bu tablo “daha büyük deprem kesin geliyor” anlamına gelmez. Ancak Saimbeyli–Savrun–Sumbas çevresinin aktif, parçalı ve gerilme boşaltan bir fay zonu olduğunu açıkça gösteriyor. Adana halkının paniğe değil, bilimsel verilere ve deprem hazırlığına odaklanması gerekir."

Prof. Dr. Osman Bektaş Adana ve Osmaniye depreminden sonra açıklama yaptı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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