Ahmet Ercan Adana ve Osmaniye için 'deprem fırtınası yaşanıyor' dedi! "Daha büyük deprem şaşırtıcı olmaz"

Adana'daki 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki 17 dakika ara ile 2 deprem oldu. Hemen sonrasında Osmaniye'de de 5.2'lik bir deprem oldu. 3 deprem sonrasında Halk TV'de açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

"İlk önce 4.8’lik deprem bir artçı deprem olarak değerlendirmiştim. Arkasından bir 4.9 daha gelince biraz işin rengi değişti. Ve bunun arkasından bir 5.2 daha geldi. Bunlar aynı bölgede olan depremler.

Şu anda görüntü deprem fırtınası durumuna geldi ve gittikçe de deprem büyüklüğü artıyor. Bu demektir ki 4.8 ve 4.9’luk depremler öncü depremler gibi görünüyor. Şimdi bunun daha büyük bir depremle sonuçlanır mı?

Doğrusu bunu bilmek mümkün değil şu anda bilimsel olarak. Ancak şu anda çok önemli bir durum arz ediyor. Yani bunun arkasından büyük bir deprem gelirse deprem bilimcileri için şaşırtıcı bir durum olmaz."

Ercan, Adana'daki depremlerin öncü depremler gibi gözüktüğünü söyledi. Daha büyük depremin olup olmayacağının tahmininin bilimsel olarak mümkün olmadığını aktaran Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından bölgenin potansiyel deprem bölgesi olduğunu söyledi.

"BÖLGENİN DİNLENMESİ GEREKİYOR"

Ercan, kırılma ile bölgede 'büyük deprem olur mu?' kaygısı taşıdıklarını söyledi. Ercan, bilimsel olarak hemen sismolojik ağ oluşturulup bölgenin dinlenilmesi gerektiğini söyledi. Çalışmaların bölgede sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Ercan, depremin geleceğinin söylenmesi için 12 parametrenin ölçülmesi gerektiğini söyledi.

"Kahramanmaraş depreminden sonra bu bölge, gerginliğin büyük bir kısmı bu bölgeye kayış gösterdi. Dolayısıyla burası bir potansiyel deprem bölgesidir bizim için. Dolayısıyla burada bir kırılmayla daha büyük bir deprem olur mu, bunun kaygısını yaşıyoruz.

Ancak böyle bir deprem geliyor uyarısını yapacak bir bilgimiz yok halihazırda. Şimdi bu konuda karar verecek tabii ki ilin valiliği. Benim önerebileceğim bilimsel olarak hemen AFAD'ın jeofizik ekipleri var.

Bu jeofizik ekipler burada hemen bir sismolojik ağ oluşturup bu bölgeyi dinlemeleri gerekiyor. Zaten gerek Kandilli’nin gerekse AFAD’ın bu bölgede dinleme ağları, yerdeki gerginliği dinleme ağları var. Ama hemen bu bölgede sıklaştırılması gerekiyor bu ağın. Çok sıklaştırılması gerekiyor."

YIKICI OLMASI İÇİN 6.3 İLA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMASI GEREKİR

Ercan, 3 depremin deprem fırtınası olarak geçebileceğini; bölgenin eşik değerinin 6.3 ile 6.4 seviyesine varmadığı sürece bölgede yıkıcı etki yaratmayacağını ifade etti.

"Bu bölgedeki yıkıcılık eşik değeri 6.3 ile 6.4’tür. 6.3'le 6.4'e varmadıkça Adana ve çevresinde ve Osmaniye'de deprem yıkıcı olmaz. Bu 5.2’lik depremler sadece kötü yapılmış yapılarda duvar çatlaklarıyla, baca yıkılmalarıyla veya camilerin minarelerindeki çatlaklarla atlatılır. Ama 6.3, 6.4’e kadar varırsa eğer o zaman yıkıcılıktan söz edilir."

"DAHA BÜYÜK DEPREM OLURSA ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Ercan, Maraş depremi sonrasında gerginliğin Adana'ya kaydığını söylerken daha büyük depremin de kendileri için şaşırtıcı olmayacağını aktardı.

"Daha büyük bir deprem olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. Çünkü Kahramanmaraş depreminden sonra gerginliğin bir kısmı Adana'ya doğru kaydı."

"Bu depremler daha büyük bir depremin öncüsü müdür değil midir bilmiyoruz. Ama olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. Şimdi keşke bilsek de söylesek. "



"HİÇBİR ŞEY OLMAZ DEMEK SAVSAKLAMAK OLUR"

Ercan, bölgede depremlerin devamının olup olmayacağı hakkında "Hiçbir şey olmaz demek savsaklamak anlamına gelir" dedi.





"Yani bir deprem fırtınası gibi gelir geçer. Ama geçmezse de, büyük bir depremle sonuçlanırsa da bizim için sürpriz olmaz. 'Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin' demek bu işi savsaklamak anlamına gelir. Onun için başta önerdiğim gibi AFAD burada ayrıntılı bir jeofizik ağı hemen kurup yerin gerginlik dağılımına ve nerelere doğru bir kırılmanın beklenmekte olduğunu ortaya çıkarabilir."