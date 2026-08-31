Kıbrıs'taki gemi faciasında yanıt bekleyen sorular: Dehşet göz göre göre mi geldi?

Girne-Mersin seferini yaparken batan yolcu gemisindeki 267 kişiden 8'inin hayatını kaybetmesi ve 18 yolcunun hala kayıp olması, tüm dikkatleri denizde yaşanan ihmaller zincirine çevirdi. İki ay önce denetlendiği açıklanan ve gölde kullanılmak üzere üretildiği iddia edilen katamaran tipi geminin 20 dakika içinde sulara gömülmesi arkasında çok sayıda cevapsız soru bıraktı.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN DEHŞET: FACİA NASIL YAŞANDI?

Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere denize açılan FiloJet isimli katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra dalgaların üzerinden sekerek ilerlemeye başladı. Yolcuların anlatımına göre geminin ön tarafında aniden patlama meydana geldi ve içeriden hızla sular fışkırmaya başladı. Korku dolu anlarda yolcular Sahil Güvenlik'in aranmasını isterken, görevliler "Her şey normal" diyerek insanları yatıştırmaya çalıştı.

Uyarılara rağmen geri dönmeyen gemi, 20 dakika içinde yan yatarak tamamen ters döndü. Acil çıkış kapılarına yönelen yolcular, kilitlenen ya da açılamayan kapıların ardında mahsur kaldı; cankurtaran botlarına erişim sağlanamadı. Gemiden denize sızan mazotun oluşturduğu girdap ve vakumlama korkusuyla suya atlayan vatandaşlar, gemide sıkışan diğer yolcuları pencereleri kırarak kurtarmaya çalıştı.

CEVAP BEKLEYEN SORU İŞARETLERİ

Kaza sonrasında resmi açıklamalar ile görgü tanıklarının ifadeleri ve teknik iddialar arasındaki çelişkiler, kamuoyunda büyük bir şüphe yarattı.

KAPTANIN EHLİYETİ VAR MIYDI?

Gözaltına alınıp tutuklanan kaptan hakkında başkasına ait bir denizcilik ehliyetini kullanmış olabileceği yönündeki ciddi iddialar gündeme taşındı. Kaptanın liyakati ve yeterliliği tartışılıyor.

DENETİM PROSEDÜRÜ NEDEN İŞE YARAMADI?

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin iki ay önce Akdeniz Tersanesi'nde Türk Loydu tarafından denetlendiğini açıkladı. Ancak uzmanlar, limandan çıktıktan bu kadar kısa süre sonra su alıp batan bir teknenin durumunu "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendiriyor. Denetimin detayları ve prosedürün eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor.

DENİZ İÇİN DEĞİL GÖL İÇİN Mİ ÜRETİLDİ?

Geminin 2018 yılına ait teknik raporunda, katamaranın açık denizler için değil göllerde kullanılmak üzere inşa edildiği, stabilite yetersizliği ile yakıt riski taşıdığı belirtilmişti. Ağır deniz şartlarına dayanıksız alüminyum veya fiberglas malzemeden yapılan bu geminin sefere çıkarılmasına nasıl izin verildi?

TAHLİYE SKANDALI VE "KAPTAN GEMİYİ TERK ETTİ" İDDİASI

Yolcuların can yeleklerine ve filikalara ulaşamaması, acil durum kapılarının kilitli kalması tahliye protokollerinin ihlal edildiğini gösteriyor. Ayrıca kaptan ve mürettebatın yolcuları geride bırakarak gemiyi ilk terk edenler arasında olduğu iddiaları soru işaretlerini artırıyor.

514 metre derinliğe oturan geminin deniz tabanındaki enkazından çıkarılacak "Karakutu" (Sefer veri kaydedicisi) ve bilirkişi incelemeleri, facianın ardındaki tüm ihmaller zincirini aydınlatacak.