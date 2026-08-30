Ekrem İmamoğlu'nun kitabının yasaklanmasına Kırmızı Kedi Yayınevi'nden ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarını bir araya getiren "Millet Şahidimdir" adlı kitaba gelen yasağa Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun kaleme aldığı ve Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayıma hazırlanan kitabın, henüz baskı süreci tamamlanmadan dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklandığı bildirildi.

Kitaba ilişkin kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alındığı belirtilirken, kitabın baskı aşamasında matbaada el konulduğu ifade edildi.

KIRMIZI KEDİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından kitabı yayına hazırlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kırmızı Kedi'nin yayıncılık çizgisine ve geçmişte hukuksuzluklara karşı verdiği mücadeleye vurgu yapan Hepkon, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Kedi, ilk günden beri cumhuriyeti, demokrasiyi savundu. Birçok kitabımız Türkiye'de konuşuldu, tartışıldı, gündemi belirledi. Hukuksuzluğa karşı hep mücadele ettik."

Hepkon, İmamoğlu'nun kitabının yayınevinin 2 bininci kitabı olduğunu belirterek, kitabın baskı aşamasında el konulduğunu ve yasaklandığını söyledi.

"Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı ‘Millet Şahidimdir' 2000. kitabımızdı. Matbaada el konuldu, yasaklandı."

Yaşanan sürecin zorlu ve hukuksuz olduğunu savunan Hepkon, açıklamasının devamında yayınevine destek verenlere teşekkür etti.

Hepkon, teşekkürünün yalnızca kendilerine destek olanlara değil, aynı zamanda hukukun ve cumhuriyetin yanında duranlara yönelik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukuksuz ve zorlu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür sadece yanımızda oldukları için değil, esas olarak hukukun ve cumhuriyetin yanında oldukları için."

Hepkon açıklamasını, Fransız yazar Émile Zola'ya atfedilen "Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz" sözüyle tamamladı.