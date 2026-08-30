Melih Gökçek'ten soruşturma sonrası ilk açıklama geldi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Almanya’daki mal varlığına ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Gökçek, soruşturma haberinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

GÖKÇEK: KENDİMİ TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİYORUM

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BİRAZ ÖNCE MEDYAYA İNTİKAL EDEN BİLGİLERE GÖRE ANKARA BAŞSAVCILIĞI MURAT AĞIREL’IN BENİM HAKKIMDAKİ İDDİALARI İLE İLGİLİ OLARAK MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR… ALLAHIN İZNİYLE VEREMEYECEĞIM HESABIM YOKTUR. GEREKLI BİLGİLERI SAVCILIĞA VERECEĞİM… KENDİMİ TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİYORUM… "

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."