Girne'deki gemi faciası "geliyorum" mu dedi? 20 sene önce de su almış

Girne’den Taşucu’na sefer yaptığı sırada su alarak alabora olan FİLO JET’in geçmişine ilişkin dikkat çeken kayıtlar ortaya çıktı. Bugün FİLO JET adını taşıyan katamaranın, 23 yıl önce IRIS JET adıyla yine Türkiye-KKTC hattında yolcu taşıdığı görülüyor.

Geminin değişmeyen kimliği ise IMO numarası: 8962034.

Fransa Yargıtayı’nın 10 Mart 2009 tarihli kararına yansıyan kayıtlara göre IRIS JET, Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında yolcu taşımak üzere Meltem Deniz Otobüsleri tarafından işletiliyordu.

2003’TE DE SU ALMIŞ

Haberdenizde de yer alan habere göre IRIS JET, 2003 yılında bir liman manevrası sırasında rıhtıma çarptı. Kaptanın ilk değerlendirmesinde gemide oluşan hasarın seferlere devam edilmesini engelleyecek düzeyde olmadığı değerlendirildi ve katamaran işletilmeye devam etti.

Ancak olaydan birkaç gün sonra gemide su girişi meydana geldi.

Fransız Yargıtayı kararında yer alan bilgilere göre klas kuruluşu, IRIS JET’in gerekli çalışmaların yapılabileceği donanımlı bir limana gitmesine izin verdi. Ancak önerilen çalışmaların gerçekleştirilmediği belirtildi.

Olayın ardından sigorta şirketi AXA OYAK ile geminin sahibi arasında yıllarca süren bir hukuk mücadelesi başladı.

TAŞUCU’NDA HACİZLİ KALDI

IRIS JET’in Türkiye’deki geçmişine ilişkin kayıtlar bununla sınırlı değil. Ulaştırma Bakanlığı kayıtlarında geminin Taşucu’nda bulunduğu, üzerinde çok sayıda haciz olduğu ve mahkeme kararı doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından satışa çıkarılacağı belirtiliyor. Katamaranın yıllarca Taşucu Limanı’nda bağlı kaldığı kayıtlara yansıyor.

12 Mart 2008 tarihli Silifke İcra Dairesi ilanında ise geminin adı ve teknik kimliği açık şekilde yer alıyor:

M/V IRIS JET

IMO No: 8962034

Yolcu kapasitesi: 346

Muhammen bedel: 2 milyon 425 bin dolar

Yıllar içerisinde sahipliği ve bayrağı değişen IRIS JET, daha sonra kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildi ve FİLO JET adını aldı.

23 YIL SONRA YİNE TÜRKİYE-KKTC HATTINDA

30 Ağustos 2026 sabahı FİLO JET, Girne Limanı’ndan Taşucu’na gitmek üzere hareket etti.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. FİLO JET, Girne Limanı’nın yaklaşık 4 mil açığında su almaya başladı.

Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Böylece 2003 yılında IRIS JET adıyla Türkiye-KKTC hattında çalışan ve geçmişinde su girişi vakası bulunan IMO 8962034 numaralı katamaran, 23 yıl sonra FİLO JET adıyla yine aynı hatta su almasıyla gündeme geldi.

Ancak iki olay arasında doğrudan bir teknik bağlantı kurmak için henüz yeterli veri bulunmuyor.

2003 yılında yaşanan su girişinin nedeni ile 2026’daki kazanın aynı teknik nedenden kaynaklandığını gösteren şu aşamada herhangi bir kanıt bulunmuyor. Aradan geçen 23 yılda geminin el değiştirdiği, farklı bayraklar altında çalıştığı ve yenileme gördüğü dikkate alındığında, iki olay arasında teknik bir bağlantı olup olmadığı ancak bakım, klas ve kaza inceleme raporlarının ortaya çıkmasıyla netleşebilecek.