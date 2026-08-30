Son Dakika | Girne'de alabora olan geminin kaptanı gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin kaptanı ile birlikte 8 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı.

GİRNE'DE GEMİ FACİASI

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'e doğru yola çıkan yolcu gemisi, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu geminin batmasıyla denizde adeta can pazarı yaşandı. Dehşet verici olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 237 kişi ise kurtarıldı.

8 GÖZALTI

Olayla ilgili açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kaybolan yolcuları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Üstel'in açıklaması şöyle:

"Bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız sürerken, diğer yandan bu felaketin nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için soruşturma derhal başlatılmıştır. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak."

"UYARDIK DİNLEMEDİ"

Öte yandan faciadan kurtarılan bir yolcu; gemi sefere çıkmadan önce kaptana geri dönmesi yönünde uyarıda bulunduklarını, ancak kaptanın bu uyarıları dikkate almayarak yola devam ettiğini iddia etti.