Gemiden kurtulan yolcular dehşet anlarını anlattı: Bir şey olmaz dediler, sonra gemi batmaya başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında, 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi bilinmeyen bir nedenle su alarak alabora oldu. Girne kıyılarının yaklaşık 4 mil açığında meydana gelen olayın ardından deniz üzerinde büyük bir panik yaşandı. Geminin su almaya başlamasıyla birlikte çok sayıda yolcu denize atladı.

Kazadan kurtulan yolcular, geminin batmasından önce yaşananları anlattı. Bir yolcu, seyir sırasında geminin anormal şekilde hareket etmeye başladığını ve bunun üzerine görevlilere haber verdiklerini söyledi.

Kurtulan yolcu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Geldi, baktı, gemi su alıyor. ‘Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz.' dedi."

Su almanın devam etmesi üzerine kaptanın çağrıldığını belirten yolcu, kaptanın da kendilerine "Hiç sıkıntı olmaz" dediğini aktardı.

Ancak kısa süre sonra durumun daha da kötüleştiğini söyleyen yolcu, geminin hızlandığını, su almaya devam ettiğini ve içerideki koltukların dönmeye başladığını ifade etti.

"Daha da hızlı gitti sonra gemi su almaya, koltuklar dönmeye başladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki ‘Hemen çıkıyoruz.'"

"İNSANLARI İÇERİDE BIRAKTILAR"

Kurtulan yolcu, gemide tahliye sırasında büyük bir panik yaşandığını ve bazı görevlilerin gemiden önce çıktığını öne sürdü.

"Kendileri koşarak, hemen kaçtılar, çıktılar, insanları içeride kaldılar. O bileti kesen görevli ilk başta kendi arkaya kaçıyor, sonra millete diyor ki ‘Kaçın, biraz sonra batacak.'"

Geminin camlarının kırılmasıyla birlikte durumun daha da tehlikeli hale geldiğini belirten yolcu, çocukların ve yaşlı kadınların koltukların altında sıkıştığını söyledi:

"Camlar patlayınca olan oldu zaten, çocuklar, yaşlı kadınlar koltukların altına sıkışmıştı."

Kurtulan yolcu, gemide yolculara yeterli bilgilendirme yapılmadığını ve can yeleklerinin yetersiz olduğunu da iddia etti.

"Kimsenin canı, değeri yok. Kimseye bilgi verilmedi. Can yelekleri yetersizdi, can yeleği bulanlar yelekle, bulamayanlar öylece atladı."