Emekli Tümamiral Bağcıoğlu’ndan kritik açıklama! Girne açıklarında yolcu gemisi alabora olmuştu

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 259’u yolcu, 8’i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin Mersin yolunda alabora olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul 160 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise olay üzerinden Türkiye’nin denizlerdeki arama kurtarma kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Girne açıklarında meydana gelen kazada yolcu gemisinin henüz belirlenemeyen nedenle alabora olduğu bildirildi. Gemide 259 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kazanın ardından yaptığı açıklamada 160 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtilirken, gemide bulunan diğer kişilerin durumuna ilişkin çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

BAĞCIOĞLU’NDAN ARAMA KURTARMA KAPASİTESİ UYARISI

Kazanın ardından emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından “ARAMA KURTARMA‼” başlıklı bir açıklama yayımlayarak denizlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağcıoğlu, öncelikle kazazedelerin tamamının sağ salim kurtarılması temennisinde bulunarak arama kurtarma ekiplerine kolaylık diledi.

Deniz kazalarında müdahalenin olayın meydana geldiği bölgeye ve mesafeye göre farklı imkanlar gerektirdiğine dikkat çeken Bağcıoğlu, çevre denizlerde ve sahile yakın bölgelerde mevcut imkanlarla arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülebileceğini belirtti.

Ancak sahilden uzak bölgelerde meydana gelebilecek kazalarda daha farklı bir kapasiteye ihtiyaç olduğunu savunan Bağcıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı için deniz üzerinde görev yapabilecek uygun nitelikte genel maksat helikopteri tedarikinin acil bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bağcıoğlu, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

1/ En büyük temennim bütün kazazedelerin salimen kurtarılmasıdır. Arama kurtarma ekiplerine kolaylık diliyorum.

2/ Çevre denizlerimizde bu olayda olduğu gibi sahile yakın bölgelerde arama kurtarma görevleri mevcut imkanlarla icra edilebilir.

3/ Ancak; sahilden uzak mesafedeki arama kurtarma görevleri için, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın “deniz üzeri uygun nitelikli genel maksat helikopteri” tedariki acil harekat ihtiyacıdır.

4/ Gökbey helikopteri keşif - gözetleme görevi icra edebilir ama özellikle deniz üzeri uzak mesafeli kurtarma görevleri için hazır çözümlere başvurmak zorunludur.

5/ 2014-2015 yıllarında akamete uğratılan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın arama kurtarma maksatlı helikopter tedarik projesi süratle tekrar başlatılmalıdır.