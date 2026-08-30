Girne'de batan gemi için KKTC ve Ankara teyakkuzda! Yetkililerden peş peşe açıklama

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin batmasının ardından yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı can kayıplarının ve ağır yaralıların olduğunu duyururken; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve arama kurtarma ekiplerinin limandaki çalışmaları sürüyor.

BAKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMALAR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e yaptığı açıklamada can kayıplarını doğrulayarak, "Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı. Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını belirtti. Kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayan Arıklı, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

ANKA'ya konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi ise olayın ayrıntılarına dair, "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi.

BAŞBAKAN ÜSTEL LİMANDA, SAĞLIK BAKANLIĞI ALARMDA

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in, Girne Limanı'na gelerek kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği ve kurtarılanları bizzat karşıladığı bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır."

BELEDİYE BAŞKANI ŞENKUL: DURUM ÇOK CİDDİDİR

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Filo denizciliğe ait yolcu ve yük gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. Durum çok ciddidir." açıklamasında bulundu. Şenkul, 159 kişiye ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ANKARA'DAN AÇIKLAMALAR: TEMEL ÖNCELİĞİMİZ KURTARMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada su almaya başlayan ve içinde 267 kişinin bulunduğu 'FİLOJET' isimli gemi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve KKTC unsurlarının koordinasyonunda geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğünü duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

İçişleri Bakanlığı’nın Girne’de batan gemi ile ilgili açıklaması şöyle:

"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GEMİ KIÇ BÖLÜMÜNDEN SU ALARAK ALABORA OLDU

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, geminin kaptanı seyir sırasında geminin kıç bölümünden su aldığını fark etti. Bunun üzerine geri dönmeye çalışan kaptanın girişimi başarılı olmadı ve gemi alabora oldu. Bölgede bulunan çok sayıda tekne de yardım amacıyla olay yerine hareket etti.

Sefa Karahasan'ın haberine göre olay yerinden ilk görüntüler gelirken, Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcuların ters dönen geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü. Batan geminin üzerinde kurtarılmayı bekleyen yolcular o anları cep telefonlarıyla kaydetti.