Son dakika | Başbakan'a göre gemi faciasında kayıp sayısı 20 olabilir! Ali Mahir Başarır Girne'den açıkladı

Girne açıklarındaki gemi faciasında kaybolan ve dünden beri arama çalışmalarının devam ettiği 18 kişi sayısının 20 olabileceği açıklandı. Henüz netleşmeyen durumu, YENİ Parti'nin facia sonrasında görevlendirdiği heyette yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır açıkladı.

YENİ Parti Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gemi faciasının ardından arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC Başbakan'ın beyanına göre 18 olarak bilinen kayıp sayısının 20'ye çıkabileceğini ancak şu an için teyit edilmiş bir ölüm haberi bulunmadığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN İKİ ÖZEL GEMİ YOLDA: BİN METREYE KADAR İNCELEME YAPABİLİYOR

Açıklaması sırasında isimlerin açıklanmasını isteyen endişeli vatandaşları da sakinleştirmeye çalışan Başarır, Türkiye'den 1000 metre derinliğe kadar inceleme yapabilen iki özel geminin yola çıktığını ve bu gemilerin bölgeye ulaşıp enkaza inmesiyle durumun daha net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEKLER

Süreci yerinde takip ettiklerini, hastaneleri ziyaret edeceklerini ve program uygunluğuna göre Cumhurbaşkanı ile de görüşeceklerini vurgulayan Başarır, kazadan kurtulanlara geçmiş olsun ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

GEMİ KAPTANI ADLİYEDE

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan kaptan ve gemi personeli bugün adliyeye sevk edildi. Aralarında kaptanın da bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.