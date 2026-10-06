Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının geçtiği hesaplar kapatılıyor! Erdoğan destekçisi de nasibini aldı

Fon skandalı sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tartışmaların odağında bulunan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının geçtiği paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Alper Temurî'nin hesabı da bu yaptırımdan nasibini aldı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın fon skandalında 1,3 milyar liralık işlem yaptığını öne sürmesinin ardından başlatılan soruşturmalar ve iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor.

İKTİDARDAN 'ERİŞİM ENGELİ' ÇÖZÜMÜ

Sayan Kaya ve eşinin adının geçtiği iddialara ilişkin tartışmalar devam ederken, sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri dikkat çekti.

Sayan Kaya ve eşi hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilirken, konuya ilişkin paylaşım yapan bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği görüldü.

ERDOĞAN DESTEKÇİSİ DE NASİBİNİ ALDI

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Alper Temurî de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adları geçince hesaplar kapatılıyormuş” ifadelerini kullandı. Temurî, fon skandalında adı geçen AKP'lileri sıralayarak, “Çaldıklarınızı geri vereceksiniz” paylaşımını yaptı.

Temurî'nin X hesabına da erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre, 22 Eylül'de fon kriziyle ilgili paylaşımlar nedeniyle 194 X hesabına erişim engeli getirildi. 30 Eylül'de ise en az 147 hesap daha bu kapsamda engellendi.

Söz konusu erişim engellerinde, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesinin kullanıldığı belirtildi.

"MİLLETLE DALGA GEÇMEK DEĞİL Mİ?

Süper Haber'in sahibi Cengiz Er de sosyal medya hesabından erişim engellerine tepki gösterdi. Er şu ifadelere yer verdi:

Ahali kelle istiyor biliyorsunuz değil mi?

Hal böyleyken,

Fon vurgununa adı karışan bazı tanıdık siyasetçilerin, bürokratların günah çıkarmak ve Cumhurbaşkanı'nın omuzlarındaki ağır yükü, hançer yaralarının sızısını hafifletmek yerine eleştirel hesapların peşine düşmesi milletle dalga geçmek değil mi?

Çok acayip değil mi?

"BU KARARLAR NASIL VERİLDİ?"

Gazeteci Fuat Uğur da, "Erişim kararı veren savcı ve hakimler Hatice Sayan’a ait mal varlıklarının olmadığı konusunda çok kesin kanaatlere sahipler mi?" diyerek eleştiri paylaştı.

Uğur, "O zaman bu kararlar nasıl verildi bunu sormak gerekir. Yiğit Uzun mesela, Fatma Betül Sayan Kaya’nın annesi Hatice Sayan’a ait tapuları açıklıyor arsa bina villa vesaire. Bu mal varlıklarının değerinin 1 milyar TL’ye geçtiğini anlatıyor ve savcılıklara başvuran erişim kararı aldırabiliyor öyle mi? Burada olması gereken muhatap kişilerin bir açıklama yapması eğer yoksa “ benim böyle bir mal varlığım yok” deyip belgeleri ortaya koyması gerekir. Erişim kararı veren savcı ve hakimler Hatice Sayan’a ait mal varlıklarının olmadığı konusunda çok kesin kanaatlere sahipler mi?" ifadelerini kullandı.