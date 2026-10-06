Son dakika | SPK 'uyarıları dikkate almadı' iddialarına yanıt verdi! 96 suç duyurusunda bulunduk

Türkiye fon skandalı ile çalkalanırken asıl sorumlunun kim olduğuna dair tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Önemli iddialardan birisi de SPK'ya yapılan uyarıların kurum tarafından dikkate alınmadığına yönelikti.

SPK İHMAL İDDİALARINA YANIT VERDİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

SPK, bugün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin dile getirdiği iddialara yanıt verdi. Selvi, bugünkü yazısında, "İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK’nın buna dikkate almadığı ifade ediliyor. " ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Borsası tarafından şüpheli fonlarla ilgili yapılan uyarıların dikkate alınmadığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan SPK, doğrudan Abdulkadir Selvi'nin iddialarına yanıt olarak sadece bu sene fonlarla ilgili 96 suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Açıklamada, "Kurulumuz, Borsa İstanbul tarafından gelen tüm bildirimleri titizlikle değerlendirmekte, gerekli denetim ve gözetim işlemlerini yerine getirmektedir. Öte yandan Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır. Kurulumuz, denetimleri neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon TL ve 2026 yılının ilk 9 ayında 948 milyon TL idari para cezası uygulamıştır. 2025 yılında 152 kişiye, 2026 yılı başından bu yana 174 kişiye suç duyurusunda bulunulmuştur. 2026 yılında yapılan suç duyurularının 96’sı fonlarla ilgili işlemler nedeniyledir" denildi. (DHA)

YAPILAN UYARILARI DİKKATE ALMADI İDDİALARI

SPK'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yapılan uyarıları dikkate almadığı öne sürülüyor. Fon soruşturması kapsamında SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül 'şüpheli' sıfatında ifadeye çağrıldı.

Savcılık, soruşturma başlatılması için bakanlıktan izin istedi. Öte yandan eski SPK Başkanı Gönül, bir hissenin yüzde bin değer kazanması hakkında 'halkın teveccühü' yanıtını vermesi ile iktidar tarafından da sert sözler ile eleştirilmişti.