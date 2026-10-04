Son dakika | Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce SPK başkanlığı yapan ve ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilgili mevzuat kapsamında ön inceleme ve araştırma yapılması için Bakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulunmuştu.

Savcılık, Gönül’ün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin 'açık ve yeterli emareler' bulunduğunu belirtmişti.

Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ifadesinden önce yaptığı açıklamada bir hissede bin kat artışı "Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız." sözleriyle savunmuştu.