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Halk TV Türkiye Son dakika | Savcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi

Son dakika | Savcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi

Son dakika... Fon soruşturmasında savcılık, daha önce SPK başkanlığı yapan ve ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni talep etti. Gönül bir hissede bin kat artışı 'teveccüh' sözleri ile savunmuştu.

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Son dakika | Savcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu.

Savcılık, Gönül’ün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin 'açık ve yeterli emareler' bulunduğunu belirtti.

Son dakika | Savcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi - Resim : 1

Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade vermeden hemen önce konuştu: Bin kat artış teveccüh de olabilirmişEski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade vermeden hemen önce konuştu: Bin kat artış teveccüh de olabilirmiş

BİN KAT ARTIŞ İÇİN "TEVECCÜH OLABİLİR" DEMİŞTİ

Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ifadesinden önce yaptığı açıklamada bir hissede bin kat artışı "Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız." sözleriyle savunmuştu.

FONLAR ÜZERİNDEN BORSA İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Fonlar üzerinden Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler yapıldığı iddialarıyla yürütülen 4 ayrı soruşturmada, fonlarla borsada işlem gören hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketler inceleniyor.

Soruşturma dosyalarında bazı fonların benzer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığının tespit edildiği belirtildi. Bazı yatırımcıların ise yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi.

Dosyalarda, 'imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar' elde eden kişi ve şirketlerin de tespit edildiği ifade edildi.

4 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy bünyesindeki bazı fonlar mercek altına alındı.

KARAR HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA

Gönül hakkında soruşturma izni talebinin 30 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

Son dakika | Savcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi - Resim : 3

Son dakika | Savcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sermaye Piyasası Kurulu Fon Skandalı
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