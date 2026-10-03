Burs ile okuyan fonzi Fatma Betül Sayan Kaya tapu zengini çıktı

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle eşiyle birlikte manipülasyon iddialarıyla adı fon skandalına karışan Fatma Betül Sayan Kaya, 5 aylık süreçte 2 milyar TL’yi aşan kazanç sağladığı yönündeki iddiaların ardından AKP’deki tüm görevlerinden istifa etti. Gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya platformu X üzerinden, fonzi Sayan Kaya ve ailesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtilen gayrimenkullere ilişkin tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan belgelerde, aile adına kayıtlı yüksek değerli taşınmazların bulunduğu iddia edildi.

HATİCE SAYAN’IN ÜZERİNE KAYITLI ARAZİLER

Yiğit Uzun'un paylaşımlarına göre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın annesi Hatice Sayan’ın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas’ta toplam 66 bin 400 metrekare büyüklüğünde 5 farklı arazisinin bulunduğu belirtildi. Söz konusu arazilerin toplam değerinin 250 milyon TL ile 300 milyon TL arasında olduğu iddia edildi.

Anne Hatice Sayan’ın ayrıca Tekirdağ Yenice’de toplam 171 bin metrekare büyüklüğünde iki arazisinin daha bulunduğu ve bu taşınmazların değerinin 80 milyon TL ile 120 milyon TL arasında değiştiği öne sürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ VİLLA

Hatice Sayan’ın İstanbul Büyükçekmece’de Alkent 2000 villa sitesinde lüks bir villasının da bulunduğu aktarıldı. Villanın tapusunun, Kaya’nın bakan olduğu 2018 yılında alındığı belirtildi. Sitedeki villaların fiyatlarının ise 150 milyon TL ile 300 milyon TL arasında değiştiği ifade edildi.

Hatice Sayan’ın bu taşınmazlara ek olarak İstanbul’da 4 dairesinin bulunduğu ve 2022 yılında “Hayat Var Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ” adlı şirketi kurduğu da aktarıldı.

AĞABEY SAYAN’IN TAŞINMAZLARI

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ağabeyi ve EPDK üyesi Ömer Fatih Sayan’ın Kadıköy’de Four Winds Park Residence’ta lüks bir dairesi, Pendik’te Omega Yeşiltepe Villaları’nda ise lüks bir villasının bulunduğu belirtildi.

İki taşınmazın toplam değerinin 130 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. Ömer Fatih Sayan’ın her iki taşınmazı da kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakan olduğu 2018 yılında satın aldığı aktarıldı.

KÜÇÜK KARDEŞİNİN TAŞINMAZLARI

Fatma Betül Sayan Kaya’nın küçük kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın da Büyükçekmece Türkoba’da havuzlu bir dubleks villasının bulunduğu belirtildi. Sayan’ın ayrıca Alibeyköy’de bir dairesinin olduğu aktarıldı.

Her iki taşınmazın da Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlıktan ayrılmasından kısa süre sonra satın alındığı öne sürüldü.

İBB'DE İŞE ALINIP BURS BAĞLANMIŞTI

Sayan Kaya, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2008 yılında İBB iştiraki İSBAK'ta mühendis olarak işe alındı. Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan incelemeye göre, Sayan Kaya’nın New York'taki yüksek lisans için burs talebi uygun görüldü ve sözleşme imzalandı. Kaya işe girdikten çok kısa süre sonra, 12 Ocak 2009'da ABD'ye gitti.

YİĞİT UZUN'UN PAYLAŞIMLARI

Yiğit Uzun'un söz konusu paylaşımları şöyle:

(Yiğit Uzun)