Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade vermeden hemen önce konuştu: Bin kat artış teveccüh de olabilirmiş

Fon skandalında her geçen gün ortaya çıkan detaylar skandalın ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Sermeyesinin katbekat üstünde değer kazanan şirketler, bir anda uçanlar... Skandal patlak verdikten sonra iktidar partisinden bir çok ismin de işin içinde olduğu ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu dönemde 2,2 milyar lira kar etmesi ağızları açık bırakmıştı.

SPK HİÇ Mİ FARK ETMEDİ?

Peki tüm bu skandallar nasıl yaşandı? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yaşanan hareketliliği hiç fark etmedi mi?

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül dün ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Nisan 2022-Nisan 2026 arasındaki dört yıllık dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı yapan Gönül, "Bir hissedeki bin kat artış SPK’nın gözünden kaçabilir mi? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi” şeklindeki soruları yanıtladı.

İstanbul’a gelen Gönül, ifade öncesinde Hürriyet'e şu açıklamalarda bulundu:

"Biz kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık. Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı, bültenlere de geçti."

SÜREKLİ GÖZETİM

Gönül, denetimlerin nasıl yapıldığına ilişkin şunları söyledi:

“Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ‘ileri inceleme’ başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz.”

‘HİÇBİR ŞEY YÜZDE 100 DEĞİL’

Gönül, “Bir hissedeki bin katlık artış SPK’nın gözünden kaçar mı? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi’ sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.”