YRP'de büyük kriz! AKP'ye geçecek deniyordu: Fatih Erbakan istedi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

AKP'ye transfer olacağı iddia edilen isimlerden sonucusu YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin olmuş, Bekin ise Meclis'te yapacağını duyurduğu basın toplantısında merak edilenleri yanıtlayacağını söylemişti. Bugün açıklama yapan Bekin, Suat Kılıç ile yaşadığı gerginliğin ardından Genel Başkan Fatih Erbakan'ın isteği üzerine istemeyerek de olsa Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bekin, YRP milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

GERİLİMİN PERDE ARKASI

Doğan Bekin'i koltuğundan eden olay partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadıkları sorundan sonra gelişti. Gazeteci Fehmi Çalmuk, YouTube kanalında yayımladığı videoda Suat Kılıç ile Doğan Bekin arasında güç savaşı yaşandığını iddia etmişti.

Aktarılanlara göre YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın geçmişte kaleme aldığı "Son Ispartalı" kitabından sona YRP Başkanlık Divanı’nda Doğan Bekin şu ifadeleri kullandı:

"Suat Kılıç'ın 'Son Ispartalı' kitabında merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı 28 Şubat'ın mimarı, Refah Partisi'ni de irtica merkezinin, olayların odağı olarak nitelendirmesi Doğan Bekin tarafından partinin en üst kurmay kademesinin yer aldığı Başkanlık Divanı'nda gündeme getirildi. Suat Kılıç'tan bunun izahatı ve Refah tabanından özür dilemesi istendi."

Suat Kılıç, kendisine verilen tepkiden sonra, "Ben o zaman 28 yaşında bir gençtim. O zaman bu kitabı kaleme aldım. Özür dilememi gerektiren bir durum yok ve şu anda da öyle düşünmüyorum." diye yanıt verdi.

FATİH ERBAKAN'IN SESSİZLİĞİ ÜZMÜŞ

Bekin, konuyu partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini, Suat Kılıç'tan Milli Görüş camiasından özür dilemesini istediğini ancak kendisine kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir husus olmadığı yönünde cevap verildiğini, partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin de kendisini ayrıca üzdüğünü kaydetti.

BASINA YANSIMASINDAN KENDİSİ SORUMLU TUTULMUŞ

Parti içi tartışmaların basına yansıdığını ve bu durumdan da kendisinin sorumlu tutulduğunu söyleyen Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum."

Medyada çıkan haberlerden dolayı çeşitli siyasi partilerden birçok arkadaşının kendisini arayarak partilerine davet ettiğini belirten Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben şu anda Yeniden Refah Partisinin bayrağı altında siyasi görevlerimi ifa edeceğim, basın toplantılarımı yapacağım ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğim. Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır."