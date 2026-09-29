AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden açıklama: Saat ve gün verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Kafadan sıkıntılı" dediği Yeniden Refah Partili Doğan Bekin'in AKP'ye geçeceği iddia edilmişti.

İstanbul Milletvekili Bekin'den, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama geldi.

İddialar ortaya atıldığı sırada yurt dışında olduğunu belirten Bekin, konuya ilişkin çarşamba günü saat 14.00'te TBMM'de kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

SAAT VERİP "AÇIKLAMA YAPACAĞIM" DEDİ

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Yurt dışı programında bulunduğum süre zarfında yazılı ve sosyal medyada şahsımla ilgili çıkan ve bana dayandırılmaya çalışılan fabrikasyon(asılsız) haber ve açıklamaların benimle yakından ya da uzaktan hiçbir ilgisi olmadığını burada açıkça ifade etmek isterim. Yarın saat 14.00'te TBMM'de yapacağım ayrıntılı basın açıklamasıyla merak konusu olan gerçekleri ortaya koyacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."