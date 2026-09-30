Son Dakika | Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatı ile ifade verecek

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Gönül’ün adının dosyaya girmesi, SPK’nın fon krizinin geçmişine ilişkin 18 Eylül’de yaptığı açıklamayı yeniden gündeme taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 4 Kasım 2025’te, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye’yi sarsan fon skandalının, yüz binlerce yatırımcı zarara uğramadan yaklaşık sekiz ay önce önlenebileceği öne sürülmüştü. İddiaya göre SPK bürokratlarının fon piyasasındaki balonu fark ederek hazırladığı düzenleme, dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’e imzalatıldı; ancak karara müdahale edildi, içeriği yayımlanmadı ve kayıt daha sonra kurumun internet sitesinden silindi.

Gerekli adım ise ancak 28 Ağustos’ta atıldı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

İbrahim Ömer Gönül, SPK Başkanlığı görevinin ardından Mayıs 2026’da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atandı.



1973 yılında Ankara’da doğan İbrahim Ömer Gönül, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı.

Gönül, Atılım Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans, Siyasal Ekonomi alanında ise doktora yaptı.



İbrahim Ömer Gönül, iş hayatına Şekerbank T.A.Ş. Sabit Gelirli Menkul Kıymetler Bölümü’nde uzman yardımcısı olarak başladı.

Daha sonra Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı olarak fon yönetimi alanında görev aldı.

SPK’da üst düzey görevler yürüttü

Gönül, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na geçti. Kurumsal Yatırımcılar Dairesi’ndeki görevinin ardından Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

2014 yılında SPK Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, aynı dönemde Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022’de SPK Başkanlığına atandı. Dört yıllık görev süresinin dolmasıyla 18 Nisan 2026’da bu görevinden ayrıldı. Gönül, 8 Mayıs 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına getirildi.