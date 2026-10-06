TERA'nın borsaya açılmasına karşı çıkan SPK üyeleri görevden alınmış! "Arkasındaki güç kim?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunda tartışılan fon soruşturması kapsamında TERA'nın halka arz sürecine ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya attı. Selvi, Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) TERA'nın borsaya açılmasına karşı görüş bildiren iki kurul üyesinin, halka arzdan yaklaşık iki ay önce görevden alındığını öne sürdü.

Fon skandalında hangi taş kaldırılsa yeni bir yolsuzluk iddiası ile karşılaşılıyor. Fon soruşturmasına ilişkin yazısında sorular üzerinden ilerleyen Selvi, TERA'nın halka arz sürecine ve şirketin çevresindeki ilişki ağına yönelik çeşitli iddiaları gündeme taşıdı.

Selvi, "SPK üyeleri Mutalip Ünal veAli Akay fonun yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı yönünde görüş bildiriyorlar. İmza atmıyorlar. Sonuç ne oluyor? Mutalip Ünal ve Ali Akay 30 Ekim 2022 tarihinde görevden alınıyorlar. Peki Tera ne zaman borsaya açılıyor? 2 ay sonra yani 2022 yılının aralık ayında borsaya açılıyor. " dedi.

"130 KEZ UYARILDI"

Selvi, eski SPK Başkanı Gönül'ün teveccüh söylemine göndermeye yaparak "halkın değil, bazı kudretli isimlerin teveccühü olduğu anlaşılıyor." dedi.

İstanbul Borsasının 2025 yılında 130 kez ilgili birimleri uyardığı ancak SPK'nın bununla ilgilenmediği ifade ediliyor. Selvi, "SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?" diye sordu.

MECLİS'TE TEK CÜMLELİK DEĞİŞİKLİKLE KATILIMEVİM'İN ÖNÜ AÇILDI

Selvi, Katılımevim için yasada değişiklik yapıldığına da işaret ediyor. 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair olan 7292 Sayılı Yasa’nın 3. Maddesinin 2’nci fıkrasında, “Katılımevim” kullanılamaz deniliyor. Böyle olunca Meclis'te de hareketlilik sağlanarak 8 Nisan 2022’de 7394 Sayılı Yasanın içinden “Katılımevim” ibaresi çıkarılıyor. Böylece 2022 yılında BDDK’dan resmi faaliyet lisansı alınıyor.

"Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Katılımevim’in arkasındaki güç kimdi? Hangi güç Meclis’te bir cümlelik değişikliği yaptırıp, ‘Katılımevim’in önünü açtı. Yine resmi internet sitesinde açıklandığına göre ‘katılımevim’ 2024-25 yılında ise Katılım Bankası kurma izni almış."

EMRE TEZMEN'E KİM "PUSULA YATIRIMI SATIN AL" DEDİ?

Selvi, fon soruşturmasının kamuoyuna yansımasından kısa süre önce Pusula'nın TERA'ya devredildiğini belirterek, TERA'nın sahibi Emre Tezmen'in ifadesinde Pusula'yı önemli bir kişinin tavsiyesi üzerine aldığını söylediğini aktardı.

Selvi, yazısının sonunda bu kişinin kim olduğunu sorgulayarak, soruşturmanın ilişki ağının bu bağlantılar üzerinden de araştırılması gerektiği mesajını verdi.