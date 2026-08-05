Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü yakalanınca itirafçı oldu: 15 Temmuz planlarını anlattı

15 Temmuz’da Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan 37 kişilik timdeki eski kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl firari kaldıktan sonra Afyonkarahisar’da yakalandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, 69 sayfalık ifadesinde FETÖ yapılanmasına ve darbe girişimi gecesine ilişkin bildiklerini anlattı.

Emniyette üç gün süren ifade işlemleri tamamlanan Karatepe, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

ERDOĞAN'A SUİKAST TİMİNDEKİ FETÖ'CÜ YAKALANINCA İTİRAFÇI OLDU

Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık dört gün süren ifadesinin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Karatepe, itirafçı olarak 69 sayfalık ifade verdi.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Karatepe, örgütle bağlantısının başladığı dönemden 15 Temmuz gecesine ve sonrasındaki firar sürecine kadar çeşitli iddialarda bulundu.

Karatepe, FETÖ ile irtibatının 1998 yılında Eskişehir’de ortaokul son sınıfta okuduğu dönemde başladığını öne sürdü. Sınıf arkadaşları aracılığıyla Odunpazarı’ndaki bir örgüt evine götürüldüğünü belirten Karatepe, burada kendisiyle "Ahmet" kod adlı bir tıp fakültesi öğrencisinin ilgilendiğini anlattı.

Askeri lise döneminde de örgüt evlerine gitmeye devam ettiğini belirten Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde okurken hafta sonları sivil kıyafetlerle bu evlere gittiğini, burada Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini iddia etti.

KOD ADI "SELİM"

Karatepe, Harp Okulu döneminde Ankara’da "Muhammet Baran" isimli mahrem sorumluya teslim edildiğini ve kendisinden örgüt içerisinde kullanmak üzere bir kod isim seçmesinin istendiğini söyledi.

Kendisinin "Selim" kod adını seçtiğini belirten Karatepe, Tuzla Piyade Okulu’nda görev yaptığı sırada Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gitmek istemesi üzerine örgütün "Molla" olarak nitelendirdiği Nadir isimli kişinin kendisini kurmay olması yönünde yönlendirdiğini öne sürdü.

KURMAYLIK SINAVINDA SORULAR ÖNCEDEN VERİLMİŞ

Karatepe'nin ifadesindeki dikkat çeken iddialardan biri de 2015'teki kurmaylık sınavına ilişkin oldu.

Sınavdan yaklaşık bir ay önce Mamak’ta örgütün düzenlediği bir kampa alındığını belirten Karatepe, Muhammet Baran tarafından kendisine ve iki kişiye şifreli bir flash bellek üzerinden sınav sorularının verildiğini öne sürdü.

Baran’ın kendilerine "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini söyleyen Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine daha önce verilen sorularla aynı olduğunu ve bu şekilde akademiyi kazandığını iddia etti.

PENSİLVANYA’DA GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Karatepe, 2012’de Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından ABD’ye paraşüt kursu için gönderildiğini, bu sırada Muhammet Baran’ın talimatıyla Pensilvanya’ya giderek Fetullah Gülen ile görüştüğünü belirtti.

Görüşme öncesinde takip edilmemek amacıyla kılık değiştirmesinin istendiğini söyleyen Karatepe, Gülen’e Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan aldığı bir bıçağı hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

15 TEMMUZ PLANLARINI ANLATTI

Karatepe, 15 Temmuz’dan birkaç gün önce İstanbul Bahçelievler’de bir eve çağrıldığını ve burada Özel Kuvvetler’de görev yapan bazı isimlerin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini öne sürdü.

Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin kendilerine söylendiğini belirten Karatepe, telefonların teslim edilmesi ve aileleri dahil kimseye bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını anlattı.

15 Temmuz günü ise Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın öğrencileri topladığını ve "bir şeyler olacağını, emirlere uyulmasını" söylediğini iddia etti.

Karatepe, daha sonra sivil kıyafetlerle askeri havaalanına gittiklerini, Şükrü Seymen ile buluştuklarını ve helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü’ne geçtiklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANINI ALIP GÖTÜRECEĞİZ"

Karatepe, Çiğli’de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen’in ekibe dahil olduğunu anlattı.

Seymen’in personele "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" diye sorduğunu ve herhangi bir olumsuz yanıt gelmediğini öne süren Karatepe, burada ordunun yönetime el koyduğunun söylendiğini ve görevlerinin "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğunun kendilerine bildirildiğini iddia etti.

MARMARİS’TE ÇATIŞMA YAŞANDI

Karatepe, 16 Temmuz saat 03.00 sıralarında helikopterle Marmaris’e ulaştıklarını ve sahil bölgesine indiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı konutunun yerini tam olarak bilmediklerini söyleyen Karatepe, yolda çevredekilere ve bir taksiciye Grand Yazıcı Otel’in yerini sorduklarını anlattı.

Konutun yaklaşık 50 metre uzağında üzerlerine ateş açılmasıyla çatışmanın başladığını belirten Karatepe, kendisinin de ateş ettiğini söyledi.

Koruma polislerinin etkisiz hale getirilerek ters kelepçelendiğini, konuta bir el bombası atıldığını duyduğunu anlatan Karatepe, bazı tim mensuplarının binaya girdiğini ancak Erdoğan’ın orada olmadığının anlaşılması üzerine koruma polislerinin darbedildiğini iddia etti.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN 10 YIL BOYUNCA FİRARİ KALDI

Helikopterlerin güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle iniş yapamaması üzerine arazide kaçtıklarını belirten Karatepe, bir süre sonra darbe girişiminin başarısız olduğunu anladığını söyledi.

Ali Sarıbey ile gruptan ayrıldığını anlatan Karatepe, kamuflajlarını çıkararak sivil kıyafetler edindiğini, bankamatikten parasını çektiğini ve sarp araziler üzerinden Muğla yönüne ilerlediğini belirtti.

Buradan dolmuşla Muğla’ya, ardından otostopla İzmir Bornova’ya gittiğini öne süren Karatepe, daha sonra ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar’a geçtiğini anlattı.

"SALİH USTA" OLARAK YAŞADI

Karatepe, Afyonkarahisar’da 10 yıl boyunca çevresine kendisini "Salih Usta" olarak tanıttığını söyledi.

Geçimini geceleri çöp konteynerlerinden hurda toplayarak ve inşaatlarda çalışarak sağladığını belirten Karatepe, ayrıca Pakistanlı Agha Waqar aracılığıyla 3 boyutlu tablolar sattığını anlattı.

Yakalanmamak için internet bağlantısını dahi komşularından kaçak kullandığını öne süren Karatepe, 15 Temmuz 2026’da medyada çıkan haberlerin ardından tanınma korkusuyla ev değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Üzerinden babasının İstanbul’da hazırlattığı ve "Tayfun Gezveci" adına düzenlendiği belirtilen sahte kimlik çıktığı aktarıldı.

Karatepe, emniyetteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturmanın adli makamlarca sürdürüldüğü belirtildi.