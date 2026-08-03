15 Temmuz'dan sonra ilk! 10 yıllık komuta açığı yarın kapatılacak

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'da başlatılan ihraçlarla 200'ün altına düşen general ve amiral sayısı, aradan geçen 10 yılın ardından bu yılki terfilerle eski seviyesine yaklaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Yüksek Askerî Şûra'da (YAŞ), TSK'daki komuta açığı ve kritik atamalar ele alınacak.

10 YIL SONRA BİR İLK: GENERAL VE AMİRAL SAYISI 230'UN ÜZERİNE ÇIKACAK

15 Temmuz 2016 öncesinde TSK bünyesinde 270 general ve amiral görev yapıyordu. Darbe girişiminin ardından yürütülen ihraç süreçleriyle birlikte bu sayı 200’ün altına kadar geriledi.

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre yaklaşık 10 yıldır devam eden üst rütbeli personel açığının, yarınki kararlarla birlikte 230'un üzerine çıkarılması ve böylece komuta kademesinde kademeli bir normalleşme sürecine girilmesi hedefleniyor.

KOMUTA KADEMESİ KORUNACAK MI? TERFİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Yarınki YAŞ toplantısında üst komuta kademesinde büyük bir değişiklik öngörülmüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görevlerine devam etmesi bekleniyor. Görev süreleri geçen yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da konumlarını koruyacağı tahmin ediliyor.

Olası bir emeklilik durumunda ise;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor.

Terfi masasında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Zorlu Topaloğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfileri değerlendirilecek. Ayrıca generaller, amiraller ve albayların terfi, emeklilik ve görev süresi uzatımları karara bağlanacak.

ÜÇ İSİM İLK KEZ MASADA: YAŞ'IN ARDINDAN MGK TOPLANACAK

Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar ve kuvvet komutanları katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez Şûra üyesi olarak masada yer alacak.

Şûra kararlarının hemen ardından yine Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. MGK'da yeni görevlendirmelerin yanı sıra sınır ötesi operasyonlar, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadeledeki son durum masaya yatırılacak.