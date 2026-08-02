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Halk TV Türkiye Cumhurbaşkanına suikasttan 10 yıldır aranan darbeci Karatepe'ye yardım eden şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanına suikasttan 10 yıldır aranan darbeci Karatepe'ye yardım eden şüpheli tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle 10 yıldır kırmızı bültenle aranan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından kendisine yardım ettiği belirlenen bir şüpheli daha tutuklandı.

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Cumhurbaşkanına suikasttan 10 yıldır aranan darbeci Karatepe'ye yardım eden şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen Burkay Karatepe ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı.

Soruşturmada, Ö.A.'nın firari durumdaki Karatepe'ye kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği ve Deprem Konutları çevresinde saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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10 YIL FİRARİ KALDI

Eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Cumhurbaşkanına suikasttan 10 yıldır aranan darbeci Karatepe'ye yardım eden şüpheli tutuklandı - Resim : 2

Güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanan Karatepe'nin yıllarca sahte kimlikle yaşadığı, yerel bir firmada çalıştığı ve çeşitli otel toplantılarına katıldığı ortaya çıkmıştı. Kullanılmayan, elektriği dahi bulunmayan bir dairede saklandığı belirlenen Karatepe'nin adresinde yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirilmişti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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