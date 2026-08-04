15 Temmuz paylaşımından dolayı tutuklanan Nasuh Mahruki: Tiyatro dediğim ithamını hakaret kabul ediyorum

15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle yaklaşık 20 gündür tutuklu bulunan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, cezaevinde ilk günlerde kaldığı koğuş şartlarını ve hakkındaki suçlamaları aktardı. Mahruki, savcılık ifadesindeki iddialara ilişkin "15 Temmuz girişiminde bulunan terör örgütüne yönelik daha önce önlem alınabilirdi dememden 'tiyatro' çıkarımı yapılmasını kötü niyet okuma ve iftira görüyorum" dedi.

CEZAEVİ KOŞULLARINI ANLATTI: 12 KİŞİLİK KOĞUŞTA 25 KİŞİ KALDIK

AKUT Vakfı Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Nasuh Mahruki, tutukluluğunun ardından ilk kez Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Cezaevine ilk girdiği dönemde kaldığı geçici koğuşun durumuna değinen Mahruki, "İlk üç gün 1 nolu cezaevinin geçici koğuşunda kaldım. 12 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyorduk. Şartlar burada kötüydü, çok fazla tahtakurusu vardı" ifadelerini kullandı. Mahruki, vücudunda 200'den fazla tahtakurusu yarası saydığını dile getirdi.

KOĞUŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE KAPASİTE BİLGİSİ

Daha sonra nakledildiği koğuştaki duruma ilişkin bilgi veren Mahruki, 48 kişilik koğuşta yaklaşık 55 kişinin kaldığını aktardı. Mahruki, bu koğuşun şartlarının ise iyi olduğunu belirtti.

"ŞEHİT TORUNUYUM"

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımı ve savcılık ifadesinde yer alan suçlamalara yanıt veren Mahruki, kendisinin bir şehit torunu olduğunu anımsattı. Mahruki, şunları kaydetti:

"Savcılık ifademde ‘15 Temmuz darbe girişimine tiyatro dediğim' ifade edildi. 250'den fazla yurttaşımızın şehit olduğu bir kalkışmaya tiyatro dediğim ithamını hakaret kabul ediyorum."

"HER ŞEYE KARŞIN HÂKİMLER OLDUĞUNA İNANMAK İSTİYORUM"

Sosyal medya paylaşımındaki ifadelerinin gerekçesini açıklayan Mahruki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Söylediğim çok açık. 15 Temmuz girişiminde bulunan terör örgütüne yönelik daha önce önlem alınabilirdi ve alınmalıydı. Tek söyleyen de ben değilim. Bu söylenenden tiyatro çıkarımı yapılmasını kötü bir niyet okuma ve iftira görüyorum. Her şeye karşın İstanbul'da ve Ankara'da hâkimler olduğuna inanmak istiyorum. Alnımın akıyla çıkacağım."

NE OLMUŞTU

Nasuh Mahruki, tutuklanmasına neden olan paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."