AKP de Kılıçdaroğlu'na şaştı kaldı! Bu kadarını onlar da beklemiyormuş

Mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kararı kabul etmesi ve sonrasındaki adımlarıyla CHP'lilerin büyük bir bölümünden tepki çekmeyi sürdürürken AKP'de de hayal kırıklığı yarattı. İktidar kulisleri Kılıçdaroğlu'nun "tüm adımlarının kin ve kızgınlıkla" adım attığını "kadrosunun hayal kırıklığı" olduğunu konuşurken seçmendeki düşük karşılığını beklemediğini dile getiriyor.

Özgür Özel'in yeni parti kurmasını ise "Merkezde duran sol bir partinin iktidar olma olasılığı çok yüksek" diyerek değerlendiren AKP'liler kendileri için sıkıntı yaratacağını konuşuyor. "Erdoğansız" seçim ise tartışmaya açılmış durumda.

AKP DE KILIÇDAROĞLU'NA ŞAŞTI KALDI!

Nuray Babacan'ın Nefes gazetesindeki yazısına göre, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği yol yalnızca CHP tabanında değil, AKP kulislerinde de şaşkınlık yarattı. İktidar çevrelerinde Kılıçdaroğlu'nun performansının beklentilerin altında kaldığı değerlendirilirken, CHP seçmeninde karşılık bulamamasının da sürpriz olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Yazıdaki kulis bilgilerine göre, AKP'li siyasetçiler, geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında daha ılımlı değerlendirmeler yaparken son haftalarda bu yaklaşımın yerini eleştirilere bıraktı. İktidar kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun attığı adımların "kişisel kin ve kızgınlık" üzerinden şekillendiği, oluşturduğu ekibin ise beklentileri karşılamadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

AKP çevrelerinde asıl şaşkınlığın ise Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanında beklenen desteği görememesi olduğu belirtiliyor.

BU KADARINI ONLAR DA BEKLEMİYORMUŞ

Daha önce CHP oylarını ciddi oranda bölebileceği yönünde değerlendirmeler yapan bazı isimlerin, bugün seçmen nezdindeki karşılığının oldukça sınırlı olduğunu dile getirdiği aktarılıyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin oylarında ciddi anlamda bölünme yaratacağını iddia edenler, "yüzde 2 oy alırsa şükretsin" yorumlarına başladı.

“Kitlelerde hiç karşılığı yokmuş. Bu kadarını tahmin etmiyorduk. Attığı tüm adımlar kişisel kin ve kızgınlık üzerinden. Kadrosu da hayal kırıklığı yarattı. Arınmadan söz ediyor ama yanındaki isimler sıkıntılı. Konuşmaları sorunlu. Sokağa çıkacak yüzü yok”

Öte yandan iktidarın yakından takip ettiği başlıklardan birinin de Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma ihtimali olduğu ifade ediliyor. AKP kulislerinde CHP içerisindeki ayrışmanın sürmesinin tercih edildiği, buna karşın Özel'in merkez seçmene hitap edecek yeni bir siyasi oluşum kurmasının iktidar açısından risk oluşturabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı belirtiliyor.

"İKTİDAR OLMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK"

AKP'li bazı isimlerin, merkeze yakın kadrolarla kurulacak yeni bir partinin kararsız seçmen üzerinde etkili olabileceğini düşündüğü, Özgür Özel'e yönelik baskıların ise mağduriyet algısını güçlendirebileceği görüşünü dile getirdiği aktarılıyor.

Yazıda ayrıca bazı AKP'lilerin, dokunulmazlıkların kaldırılması gibi adımların da olası yeni oluşumu durduramayacağını savunduğu belirtiliyor. Bu değerlendirmelerde, "Merkezde duran sol bir partinin iktidar olma olasılığı çok yüksek" görüşünün öne çıktığı ifade ediliyor.

AKP kulislerinde CHP'ye yönelik sürecin artık siyasi rekabetten çok güç mücadelesine dönüştüğü yönünde yorumların da yapıldığı belirtilen yazıda, operasyonların siyaset kurumuna maliyet oluşturduğu ve sürecin nereye varacağı konusunda parti içinde net bir öngörü bulunmadığı değerlendirmelerine yer veriliyor.

Yazıda ayrıca bazı AKP'li isimlerin, CHP'nin kurultay tartışmalarıyla meşgul edilerek seçim hazırlıklarının sekteye uğratılmasının hedeflendiğini düşündüğü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu planın bir parçası olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yaptığı aktarılıyor.

AKP'LİLER ERDOĞANSIZ SEÇİMİ DE TARTIŞIYOR

Nuray Babacan'ın aktardığına göre, son haftalarda gündeme gelen "Erdoğanlı-Erdoğansız seçim" senaryoları da AKP kulislerinde konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

Bu tartışmaların özellikle muhafazakâr çevrelerde yoğunlaştığı belirtilirken, mevcut siyasi tabloya ilişkin memnuniyetsizliklerin ve muhafazakâr seçmeni elde tutacak yeni arayışların değerlendirildiği ifade ediliyor. Bazı çevrelerin, muhafazakâr seçmeni tamamen dışlamayacak alternatif siyasi formüller üzerinde durduğu da yazıda yer alıyor.