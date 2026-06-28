Özgür Özel Güneydoğu çıkarmasından sonra İzmir yolunda! Karış karış gezecek

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki temaslarına Diyarbakır ile başladı. Bölgede sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, davul ve zurnalar eşliğinde coşkuyla karşılandı. Özel'in Diyarbakır'ın ardından ikinci durağı ise Gaziantep oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Gaziantep'te Özel ve beraberindeki heyet, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meydanda oluşan izdiham nedeniyle esnaf ziyareti yapmak isteyen CHP lideri ve ekibi yürümekte büyük zorluk yaşadı.

İZMİR PROGRAMININ ROTASI BELLİ OLDU

Güneydoğu turunun ardından rotasını Ege'ye çeviren Özgür Özel'in İzmir programının detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, programın rotasını aktardı. Mahmut Tanal'ın verdiği bilgilere göre, CHP lideri Özgür Özel, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek. İlçe buluşmalarının tamamlanmasının ardından günün sonunda Gündoğdu Meydanı'nda toplanılacak.

Tanal’ın paylaşımı şu şekilde:

İzmir ayağa kalktı, değişime inanan milyonlar omuz omuza.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire’de hemşehrilerimizle buluşuyor, günün sonunda Gündoğdu Meydanı’nda demokrasiye, adalete ve dayanışmaya hep birlikte ses veriyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz.