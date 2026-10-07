2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı: ÖSYM'den 1 soru için iptal kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarını 7 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabiliyor.

2026 KPSS Lisans kapsamında gerçekleştirilen sınavlar iki farklı haftada yapıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026'da gerçekleştirildi.

Sonuç ekranında adayların ilgili oturumlara ait sınav sonuçları birlikte görüntülenebiliyor.

ALAN BİLGİSİ SINAVINDA BİR SORU GEÇERSİZ SAYILDI

ÖSYM'nin değerlendirme sürecinin ardından aldığı karara göre, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'nin 15. sorusu iptal edildi.

İptal kararı, Temel Soru Kitapçığı'ndaki soru numarasına göre duyuruldu. Bu nedenle farklı kitapçık türü kullanan adaylarda aynı sorunun numarası değişiklik gösterebilir.

ÖSYM, değerlendirme öncesinde testlere ilişkin madde analizlerinin yapıldığını, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve adaylardan gelen itirazların bilimsel ölçütler doğrultusunda incelendiğini belirtti.

İPTAL KARARI HANGİ ADAYLARIN PUANINI ETKİLİYOR?

Söz konusu karar yalnızca Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'ne giren adayları ilgilendiriyor.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda veya diğer Alan Bilgisi testlerinde herhangi bir soru iptali bulunmuyor.

İptal edilen soru, değerlendirme işlemlerinde dikkate alınmadı ve adayların puanları bu karar doğrultusunda hesaplandı.

KPSS'YE KAÇ ADAY KATILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

Sınav, Türkiye genelindeki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa'da da gerçekleştirildi. Toplam 145 sınav merkezinde uygulanan oturumda adaylara 120 soru yöneltildi ve sorular için 130 dakika süre tanındı.

Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı.

KPSS PUANI NE KADAR SÜRE KULLANILABİLECEK?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olması bekleniyor.

Adaylar elde ettikleri puanları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerin yanı sıra, ilgili kurumların kendi personel alımlarında da kullanabilecek.

Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların puanları; müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi A grubu kadroların giriş sınavlarında kullanılabiliyor.

Yalnızca Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar ise B grubu kadrolar için gerekli puanları elde ediyor.

TERCİH YAPACAK ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

KPSS puanının geçerlilik süresi aynı olsa da her kadro için istenen puan türü, taban puan ve özel başvuru şartları farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle adayların tercih veya başvuru öncesinde ilgili kurumun ilanını ve ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor.